Landsberg am Lech

vor 20 Min.

Drei Verdächtige nach Messerangriff in U-Haft

Nach einem Messerangriff auf zwei junge Männer in Kaufering (Landkreis Landsberg am Lech) sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft.

Gegen zwei Brüder im Alter von 20 und 28 Jahren wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes beziehungsweise der Beihilfe erlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem soll ein 32-Jähriger an der Tat beteiligt gewesen sein. Bereits vor einer Woche sollen die Verdächtigen zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren angegriffen und verletzt haben. Die beiden wurden mit Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt. Die drei Männer wurden am Mittwoch festgenommen. Die Ermittlungen - vor allem zum Motiv - dauern an. (dpa)

