Landsberg am Lerch

vor 18 Min.

Auto gerät in Weiher: Kleinkind stirbt

Ein Kleinkind ist nach einem Autounfall an der Autobahn 96 bei Windach (Landkreis Landsberg am Lech) in einem kleinen Teich ertrunken.

Die Fahrerin kam am Freitag aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen in einer Ausfahrt von der Fahrbahn ab und geriet in einen Weiher, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrspolizei von Samstag. Die 37-Jährige konnte sich befreien, ihr Kind konnte sie nicht mehr aus dem Wagen retten. Das Auto ging den Angaben zufolge zu schnell unter. Helfer versuchten vergeblich, zum Wagen zu tauchen. Taucher der Wasserwacht bargen das etwa eineinhalb Jahre alte Mädchen schließlich aus dem Wasser. Es starb im Krankenhaus. Rettungskräfte brachten auch die 37-Jährige ins Krankenhaus. Sie stehe unter Schock, heißt es weiter. Das genaue Alter des Kindes war vorerst nicht bekannt. (dpa)

