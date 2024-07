Deutschlands größter Kreisverkehr wird für drei Wochen gesperrt

Wer von Augsburg mit dem Auto Richtung Allgäu möchte, der fährt in der Regel durch Deutschlands größten Kreisverkehr. Das Bauwerk, das bei Google als kulturelles Denkmal geführt wird, liegt im Landsberger Westen und wird werktags im Schnitt von rund 30.000 Fahrzeugen passiert. Von diesem Montag an bleibt der Kreisverkehr für drei Wochen wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird auf der alten Bundesstraße durch Landsberg umgeleitet.

Die Befürchtungen vor einem Verkehrschaos in Landsberg sind groß. Denn zusätzlich zu den Baumaßnahmen im großen Kreisverkehr (330 Meter Durchmesser) bessert die Stadt auch noch das Pflaster auf dem Hauptplatz aus. Dort verläuft die zweitwichtigste West-Ost-Verbindung. Stadt und staatliches Bauamt Weilheim begründen die zeitgleiche Terminierung mit der Ferienzeit, in der weniger Verkehr erwartet wird.

Die komplette Maßnahme kostet sechs Millionen Euro

Der große Kreisverkehr wurde im Jahr 2007 für den Verkehr freigegeben. Jetzt stehen turnusgemäß Sanierungsarbeiten an. Insgesamt werden rund 125.000 Quadratmeter Asphaltflächen abgefräst und durch etwa 16.800 Tonnen neuen Asphalt ersetzt. Die Kosten für die gesamte Maßnahme, auch die Fahrbahn im weiteren Verlauf der B17 bis zur Anschlussstelle Igling wird ausgebessert, liegen bei rund sechs Millionen Euro.

Die Vollsperrung tritt am Sonntag, 28. Juli, ab 20 Uhr in Kraft und dauert bis voraussichtlich Sonntag, 18. August, an. Die vergleichsweise kurze Dauer für die Sperrung ist laut staatlichem Bauamt nur deshalb möglich, weil die Arbeiten nicht nur tagsüber, sondern auch in Nachtschichten erfolgen.