Ein Schwerverletzter bei Motorradkollision in Niederbayern

Ein Mann ist beim Zusammenstoß zweier Motorräder in Niederbayern schwer verletzt worden.

Der 23-Jährige prallte mit seinem Motorrad auf ein anderes Motorrad vor ihm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Aufprall am Freitagabend auf der Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) wurde der Mann auf den Grünstreifen geschleudert. Mehrere Ersthelfer versorgten den Mann vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 23-Jährigen schließlich in ein Krankenhaus.

(dpa)