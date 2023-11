Feuerwerkskörper explodiert: Jugendliche schwer verletzt

Bei einer Halloween-Party in Niederbayern sind zwei Jugendliche durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt worden.

Polizei und Rettungsdienst seien am Dienstagabend in Landshut alarmiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwei 15-Jährige hatten zusammen mit mehreren Gleichaltrigen Halloween gefeiert. Ihren Angaben nach soll ein Unbekannter unvermittelt einen Feuerwerkskörper in die Gruppe geworfen haben. Dadurch sollen die beiden Jugendlichen die Hand- und Gesichtsverletzungen erlitten haben. Sie wurden in Kliniken geflogen. Die Kripo ermittelt wegen Verdacht auf schwere Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

(dpa)