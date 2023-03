Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei: Festnahme

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei einen Autofahrer in Niederbayern festgenommen.

Der 23-Jährige war in Landshut vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe am Sonntag eine Passantin zur Seite springen müssen, um nicht angefahren zu werden.

Die Beamten konnten den Mann festnehmen, als dieser in einer Hofeinfahrt anhielt und zu Fuß weiter flüchten wollte. Kurze Zeit später wurde er wieder freigelassen. Als Grund für die Flucht gab der Fahrer an, keinen Führerschein zu besitzen. Ihm wird Gefährdung des Straßenverkehrs, Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.

(dpa)