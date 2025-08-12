Tödlicher Unfall bei Malerarbeiten: Mann stürzt von Baugerüst und stirbt

Am Sonntag ist es in Markt Ergoldsbach im Landkreis Landshut zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Tödlicher Unfall im Markt Ergoldsbach: Mann stirbt nach Malerarbeiten

Der 33-jährige Mann strich eine Hauswand, als er von dem Baugerüst stürzte. Er fiel aus rund vier Metern Höhe. Was den Mann aus dem Gleichgewicht brachte, ist bisher ungeklärt. Die Polizei geht aktuell nicht davon aus, dass an dem Sturz eine weitere Person beteiligt war.

Gegen 17 Uhr erreichte die Polizei der Notruf. Neben ihr waren auch ein Rettungswagen und Hubschrauber im Einsatz. Dennoch verstarb der Mann noch am Unfallort. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kam.