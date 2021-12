Schwerer Unfall im Josef-Deimer-Tunnel - Stau löst sich auf

In Landshut sind am Freitagmittag bei einem schweren Unfall drei Personen verletzt, einer davon schwer. Es staute sich durch die ganze Stadt.

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr sind im Josef-Deimer-Tunnel in Landshut zwei Autos frontal ineinander gekracht. Insgesamt sind drei Autos an dem Unfall beteiligt gewesen. Das berichtet die Passauer Neue Presse. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei Personen leicht und eine schwer.

Nach Unfall im Josef-Deimer-Tunnel: Massiver Stau bis in die Innenstadt

Wegen des Unfalls und der Bergung der drei Autos, die nicht mehr fahrtüchtig waren, musste der Josef-Deimer-Tunnel komplett gesperrt werden. Das sorgte für Stau, wie ein Polizeisprecher gegenüber der PNP angab. Demnach habe sich der Verkehr massiv bis in die Innenstadt hinein gestaut. Busse mussten umgeleitet werden. Um kurz vor 15 Uhr am Freitagnachmittag konnte der Tunnel wieder freigegeben werden, woraufhin sich auch der Stau langsam auflöste.

