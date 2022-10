Streetfood-Verkäufer bedroht Veranstalter mit Messer

Der Betreiber eines Essensstandes auf einem Streetfood-Festival soll aus Frust den Veranstalter beleidigt und mit einem Messer bedroht haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 40-Jährige wegen der hohen Standgebühr sowie der niedrigen Einnahmen bei dem Festival in Landshut am Samstag frustriert. Er habe den Veranstalter und einen weiteren Mann beschimpft und mit einem Messer herumgefuchtelt. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Mann betrunken war.

(dpa)