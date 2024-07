Landtag 12.000 Qadratmeter-Haus soll Platzproblem im Landtag beenden

Für mehr als 200 Millionen Euro mietet der bayerische Landtag ab 2027 einen gigantischen Gebäudekomplex in bester Lage an. Dahinter steckt ein Konzept für 25 Jahre, das aus einer Not geboren wurde.