14 weitere Vereinigungen wollen bei Bayern-Wahl antreten

Neben den sechs bereits im Landtag etablierten Parteien wollen 14 weitere politische Vereinigungen bei der Bayern-Wahl am 8.

Oktober antreten. Am 21. Juli will der Landeswahlausschuss entscheiden, welche Parteien und sonstigen organisierten Wählergruppen antreten dürfen, teilte der Landeswahlleiter am Donnerstag in Fürth mit.

Unter den 14 Vereinigungen finden sich viele bereits bekannte Parteien wie die ÖDP, die Bayernpartei, die Franken und die Tierschutzpartei und einige "Exoten", darunter die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD), die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung und eine Partei, die sich dem Namen nach für Veränderung, Vegetarier und Veganer einsetzt.

Bei der Landtagswahl 2018 waren 18 Parteien zugelassen, darunter auch die Piratenpartei, welche in diesem Jahr keinen Antrag auf Zulassung gestellte. Parteien oder politische Vereinigungen, die nicht ununterbrochen im Bundestag oder im Landtag vertreten sind, müssen beim Landeswahlleiter einen Antrag auf Zulassung stellen. Im aktuellen Landtag sind CSU, SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler, und AfD vertreten, zudem ist die Linke im Bundestag.

(dpa)