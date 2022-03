Ärger in der CSU: Aufstand gegen Fraktionschef Kreuzer bleibt aus

Plus Der CSU-Abgeordnete Weidenbusch wollte in der Fraktionssitzung einen Aufstand anzetteln – doch das ist misslungen. Fraktionschef Kreuzer erntete dagegen Applaus.

Der Versuch, gegen den Chef der CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer einen Aufstand anzuzetteln, ist gescheitert. Sein schärfster Kritiker, der Münchner CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch, musste in der Fraktionssitzung am Mittwoch im Landtag eine Niederlage einstecken. Eine Aussprache unter den Abgeordneten endete nach Angaben von Teilnehmern mit breiter Zustimmung und sogar Applaus für den 62-jährigen Allgäuer, der die größte Regierungsfraktion bereits seit Oktober 2013 führt.