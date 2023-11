Aiwanger-Kontrolleurin: "Wirtschaft hat oberste Priorität"

Plus Die Augsburger Grünen-Abgeordnete Stephanie Schuhknecht ist so ziemlich das Gegenteil von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern.

Stadt – Land, Frau – Mann, Diplom-Kulturwirtin – Agraringenieur. Deutlicher könnten die Unterschiede zwischen der Augsburger Grünen-Abgeordneten Stephanie Schuhknecht, 40, und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, 52, kaum sein. Bisher hatten die beiden im Landtag wenig miteinander zu tun. Doch das wird sich jetzt ändern. Schuhknecht ist von ihrer Fraktion für den Vorsitz des Wirtschaftsausschusses im Landtag nominiert worden. Ihre Wahl kommende Woche gilt als Formsache. In den nächsten fünf Jahren soll sie die Arbeit des Wirtschaftsministers begleiten und kontrollieren.

Traditionell ist es durchaus umstritten, wie stark die Rolle eines Ausschussvorsitzenden im landespolitischen Machtgefüge ist. Er oder sie kann sich darauf beschränken, die Tagesordnung festzulegen und die Sitzungen zu leiten – kann aber auch versuchen, eigene inhaltliche Akzente zu setzen. Der frühere CSU-Chef Erwin Huber etwa beendete seine politische Karriere als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, in dem er – nicht selten zum Ärger seiner Parteifreunde – aus seiner Sympathie für die Sachkunde der früheren SPD-Landesvorsitzenden Natascha Kohnen keinen Hehl machte.