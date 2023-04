Ausschuss wird Antrag auf CSU-Durchsuchung ablehnen

Im Landtags-Untersuchungsausschuss zur Vermietung des Nürnberger Zukunftsmuseums werden die Abgeordneten der Regierungsparteien von CSU und Freien Wähler einen Antrag auf Durchsuchung der CSU-Zentrale in München ablehnen.

Das kündigte der Ausschussvorsitzende Josef Schmid ( CSU) bereits vor der Fortsetzung der Beratungen am Montag in München an.

Die Opposition will mit der Durchsuchung Informationen über mögliche Parteispenden des Vermieters des Zukunftsmuseum, des Nürnberger Unternehmers Gerd Schmelzer, erhalten. Schmid sagte, Schmelzer habe bereits Angaben zu mehreren Spenden, unterhalb und oberhalb der Veröffentlichungsgrenze in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und 2022 gemacht. Außerdem seien Schmelzer und der CSU-Schatzmeister Sebastian Brehm noch als Zeugen im Ausschuss geladen. Eine Gesamtsumme der Spenden Schmelzers an die CSU nannte Schmid unter Verweis auf Regelungen im Parteiengesetz nicht.

Im Kern wirft die Opposition Ministerpräsident Markus Söder vor, den CSU-Parteispender mit einem vermieterfreundlichen Mietvertrag begünstigt zu haben und so bis zu 200 Millionen Euro an Steuergeldern über 25 Jahren verschwendet zu haben.

Der Antrag sei unverhältnismäßig und juristisch nicht haltbar, sagte Schmid. Deshalb und aus einer Reihe von weiteren Gründen hätten die Ausschussmitglieder von CSU und Freien Wählern verabredet, den Antrag abzulehnen.

Schmid sagte, der Opposition gehe es lediglich um die Skandalisierung. "Mir scheint, dass die Opposition ahnt, dass da überhaupt nichts herauskommen wird", sagte er. Es gehe um das Bewahren von Recht und Gesetz.

Sollte der Antrag im Ausschuss abgelehnt werden, hat die Opposition die Möglichkeit, eine Debatte im Landtag zu beantragen. Erwartungsgemäß wird das Parlament ablehnen, dann bleibt der Opposition der Weg über den Verfassungsgerichtshof.

