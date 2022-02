Landtag

Bayerisches Kabinett: Wer kommt rein? Wen wirft Söder raus?

Plus Die Gerüchte über eine möglicherweise bevorstehende Kabinettsumbildung reißen nicht ab. Markus Söder genießt es. Doch auch für ihn steht viel auf dem Spiel.

Von Uli Bachmeier

Eine kleine Andeutung zu Beginn des Jahres hat gereicht, um die Mitglieder der Staatsregierung und der CSU-Landtagsfraktion in permanenten Alarmzustand zu versetzen. Ministerpräsident Markus Söder hatte von einer „Verfeinerung“ seines Teams noch in diesem Jahr, also rechtzeitig vor der Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres gesprochen. Seither reißen die Gerüchte über eine möglicherweise bevorstehende Kabinettsumbildung nicht ab. Einige Damen und Herren in der Führungsriege der CSU müssen um ihren Job bangen. In der zweiten Reihe dürfen andere auf einen politischen Aufstieg hoffen. Und der CSU-Chef kann – vorerst jedenfalls – zufrieden sein. Seine Botschaft an sein „Team“, dass er sowohl Zuckerbrot als auch Peitsche zur Verfügung hat, ist offenbar angekommen. Die Ministerinnen und Minister der CSU melden sich öfter und wuchtiger zu Wort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

