CSU und Freie Wähler zoffen sich um Bayerns Migrationspolitik

Im Landtag liefern sich die beiden Regierungsparteien CSU und Freie Wähler ein hitziges Wortgefecht um den richtigen Weg Bayerns in der Migrationspolitik.

Zwischen den Regierungspartnern CSU und Freien Wählern im Landtag ist Streit über die Migrationspolitik ausgebrochen. Weil die Freien einen Dringlichkeitsantrag der CSU nicht unterstützen wollten, der sich gegen das geplante „Chancen-Aufenthaltsrecht für Ausländer“ der Ampel-Koalition in Berlin richten sollte, ging CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer mit dem Koalitionspartner hart ins Gericht. Landtagsvizepräsident Alexander Hold (Freie Wähler) konterte mit scharfen Worten.

Für die CSU-Fraktion im Landtag ist der Gesetzentwurf der Ampel ein „migrationspolitischer Irrweg“, weil er unter bestimmten Bedingungen Straftätern mit geringfügigen Verurteilungen ebenso ein Aufenthaltsrecht einräume wie Ausländern, die über ihre Identität getäuscht haben. „Der Bayerische Landtag“, so erklärte Kreuzer, „konnte gegen dieses absolut falsche Signal in der Migrationspolitik kein Zeichen setzen, da die Freien Wähler diese Politik der Ampel für richtig halten und diese Bleibevoraussetzungen etwa auch für Straftäter nicht ablehnen.“

Hold spricht Thomas Kreuzer die Kompetenz ab

Hold sagte dazu: „Die Aussage von Thomas Kreuzer ist insofern recht drollig, weil keiner von uns mit ihm gesprochen hat und weil er für uns auch nicht der kompetente Ansprechpartner in der Migrationspolitik ist.“ Zum Veto der Freien, das ihnen laut Koalitionsvertrag zusteht, sagte Hold: „Auch in der CSU-Fraktion sind manche froh, dass wir die CSU vor einem Rückfall in die AfD-Rhetorik bewahrt haben, die ihr schon im Landtagswahlkampf Schwierigkeiten beschert hat.“

Zwar sehe auch er den Gesetzentwurf der Ampel „durchaus kritisch“. Es gehe den Freien aber auch darum, die Bedürfnisse der Wirtschaft nach Arbeitskräften zu berücksichtigen. „Wer sich integriert, in Lohn und Brot steht und sich nichts zuschulden kommen lässt, muss auch eine Chance bekommen, hierzubleiben.“

Lesen Sie dazu auch