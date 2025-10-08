Dressurreiterin Lisa Müller macht Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner

Normalerweise zieht sie Fotografen auf sich, wenn sie öffentlich auftritt. Doch diesmal saß sie weitgehend unbeachtet ausgerechnet auf der Pressetribüne des Bayerischen Landtags. Lisa Müller (36), erfolgreiche Dressurreiterin und Frau von Fußballweltmeister Thomas Müller. Während der Mann mittlerweile in Kanada kickt, absolviert sie ein Praktikum bei der Abgeordneten Ilse Aigner (CSU). Die wiederum ist als Präsidentin des Landtags Bayerns mächtigste Politikerin.

Müller wird Aigner zu verschiedenen Terminen begleiten

Geboren wurde die Idee für das Praktikum beim Sommerempfang des Landtags auf Schloss Schleißheim. Ilse Aigner: „Wir kamen ins Gespräch. Sie erzählte mir, dass sie sich für Politik interessiert. So wurde die Idee eines Schnupper-Praktikums bei mir als Landtagsabgeordnete geboren. Jetzt kann sie kurz erleben, wie parlamentarische Arbeit konkret aussieht – das unterstütze ich natürlich gerne.“ Sie werde Aigner zu verschiedenen Terminen begleiten, etwa zur Plenarsitzung im Landtag oder zu Gesprächen über Frauenförderung in Unternehmen. „Vielleicht kann ihr Engagement auch andere junge Frauen ermutigen, sich stärker politisch einzubringen. Wir brauchen mehr Frauen, die Lust haben, mitzureden und mitzugestalten!“

Müller begleitete Aigner am Mittwoch zu mehreren Terminen, war unter anderem bei der Sitzung der CSU- Fraktion dabei. Auch in den nächsten Tagen wird die prominente Sportlerin an Aigners Seite zu sehen sein.