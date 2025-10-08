Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Landtag: Dressurreiterin Lisa Müller macht Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner

Landtag

Dressurreiterin Lisa Müller macht Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner

Die Frau von Fußballstar Thomas Müller schaut Bayerns mächtigster Politikerin über die Schulter. Aigner hofft, dass sie junge Frauen für politisches Engagement begeistert.
Von Christoph Frey
    • |
    • |
    • |
    Eigentlich ist Lisa Müller, Frau von Fußballer Thomas Müller, Dressurreiterin. Nun macht sie ein PRaktikum bei Ilse Aigner.
    Eigentlich ist Lisa Müller, Frau von Fußballer Thomas Müller, Dressurreiterin. Nun macht sie ein PRaktikum bei Ilse Aigner. Foto: picture alliance/dpa

    Normalerweise zieht sie Fotografen auf sich, wenn sie öffentlich auftritt. Doch diesmal saß sie weitgehend unbeachtet ausgerechnet auf der Pressetribüne des Bayerischen Landtags. Lisa Müller (36), erfolgreiche Dressurreiterin und Frau von Fußballweltmeister Thomas Müller. Während der Mann mittlerweile in Kanada kickt, absolviert sie ein Praktikum bei der Abgeordneten Ilse Aigner (CSU). Die wiederum ist als Präsidentin des Landtags Bayerns mächtigste Politikerin.

    Müller wird Aigner zu verschiedenen Terminen begleiten

    Geboren wurde die Idee für das Praktikum beim Sommerempfang des Landtags auf Schloss Schleißheim. Ilse Aigner: „Wir kamen ins Gespräch. Sie erzählte mir, dass sie sich für Politik interessiert. So wurde die Idee eines Schnupper-Praktikums bei mir als Landtagsabgeordnete geboren. Jetzt kann sie kurz erleben, wie parlamentarische Arbeit konkret aussieht – das unterstütze ich natürlich gerne.“ Sie werde Aigner zu verschiedenen Terminen begleiten, etwa zur Plenarsitzung im Landtag oder zu Gesprächen über Frauenförderung in Unternehmen. „Vielleicht kann ihr Engagement auch andere junge Frauen ermutigen, sich stärker politisch einzubringen. Wir brauchen mehr Frauen, die Lust haben, mitzureden und mitzugestalten!“

    Müller begleitete Aigner am Mittwoch zu mehreren Terminen, war unter anderem bei der Sitzung der CSU- Fraktion dabei. Auch in den nächsten Tagen wird die prominente Sportlerin an Aigners Seite zu sehen sein. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden