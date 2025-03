„Endsieg“ im Landtag: AfD-Abgeordneter muss zahlen

Vor ziemlich genau einem Jahr war im Landtag über einen Strafenkatalog für Abgeordnete debattiert worden, jetzt kam das neue Regelwerk, mit dem die Debattenkultur im Parlament geschützt werden soll, erstmals zur Anwendung. Der Ingolstädter AfD-Abgeordnete Oskar Lipp soll ein Ordnungsgeld von 1000 Euro zahlen. Das hat das Landtagspräsidium beschlossen. Lipp hatte in der Sitzung am unsinnigen Donnerstag, als es um die Situation in der Ukraine ging, in Richtung der anderen Parteien gesagt: „Meine Damen und Herren, Sie wollen weiterhin den Endsieg.“ Folge waren helle Empörung im Parlament, ein Ordnungsruf und jetzt das Ordnungsgeld.

Vom nationalsozialistischen Kontext will AfD-Mann Lipp nichts gewusst haben

Der Begriff „Endsieg“ stammt aus der Nazi-Propaganda und ist aus Sicht des Präsidiums eine „nicht hinnehmbare verbale Entgleisung“. Lipp hatte gegenüber dem Präsidium eingeräumt, ihm sei bewusst, „dass dieser Begriff hoch emotional aufgeladen ist“. Vom nationalsozialistischen Kontext will er dagegen nichts gewusst haben - das zumindest sagte Lipp vergangene Woche gegenüber unserer Redaktion.