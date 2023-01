Fraktionsklausuren in Bayern gehen weiter

Zweite Woche der traditionellen Winterklausuren der Landtagsfraktionen hat begonnen: Nach den Freien Wählern und der FDP vergangene Woche tagen in dieser Woche CSU, SPD, Grüne und AfD.

Die CSU-Fraktion stellt im oberfränkischen Kloster Banz die Weichen für das Landtagswahljahr - letztmalig unter der Leitung von Fraktionschef Thomas Kreuzer, der im Herbst nicht wieder für den Landtag kandidiert. Nach dem Fraktionsvorstand kommt dort am Dienstag nun die Gesamtfraktion zu Beratungen zusammen. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) will am Mittwoch eine Grundsatzrede halten. Als einen Schwerpunkt hatte er wiederholt die Schulpolitik angekündigt.

Die SPD startet am Dienstag in ihre diesjährige Winterklausur - mit dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil als Gast. Ebenfalls ab Dienstag - und wie die SPD im Landtag - treffen sich die AfD-Abgeordneten. Die Grünen gehen von Donnerstag bis Freitag in Bad Wörishofen in Klausur.

(dpa)