Grüne wollen Altersgrenze für Ministerpräsidenten kippen

Die Grünen im bayerischen Landtag fordern eine Verfassungsreform: Schon 16-Jährige sollen wählen und unter 40-Jährige gewählt werden dürfen.

Gute Politik ist keine Frage des Alters. Davon sind die Grünen im Landtag überzeugt und unternehmen einen neuen Anlauf zur Änderung der bayerischen Verfassung. Sie fordern eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und eine Streichung der „willkürlichen“ Altersgrenze des Ministerpräsidenten. Die Forderungen sind nicht neu, könnten dieses Mal aber aus ganz speziellen Gründen zu munteren Debatten führen.

Es waren ausschließlich ältere Herren, die im Sommer 1946 im Verfassungsausschuss der Verfassunggebenden Landesversammlung den Text formulierten, der bis heute das politisch-rechtliche Fundament des Freistaats bildet. Nun führt eine junge Frau die Landtagsfraktion der Grünen an und will korrigieren, was ihr nicht mehr zeitgemäß erscheint.

Katharina Schulze will "dosiertes Update" der Verfassung

Katharina Schulze, 36, Co-Chefin der Grünen im Landtag, hält die Verfassung zwar für „eine wertvolle und weitsichtige Grundlage für unser Zusammenleben“. Aber sie vertritt die Auffassung, dass sich die gesellschaftlichen Realitäten im Vergleich zum Nachkriegs-Bayern weiterentwickelt haben. „Damit die Verfassung stark bleibt und in der Lebenswelt der Menschen im 21. Jahrhundert weiter ihren Stellenwert behält, braucht es ein gut dosiertes Update“, sagte Schulze unserer Redaktion.

Bei der Forderung nach einer Absenkung des Wahlalters geht es nach ihrer Überzeugung um ein grundsätzliches Demokratieverständnis. „Bürgerinnen und Bürger ab 16 müssen mitbestimmen können, wer ihre Zukunft gestaltet – sie leben am längsten mit einmal getroffenen Entscheidungen.“ Es sei höchste Zeit, dass Bayern hier dem Beispiel anderer Bundesländer folge, und zwar nicht nur bei Kommunal-, sondern auch bei Landtagswahlen.

Kritiker könnten Schulze Eigennutz unterstellen

„Völlig aus der Zeit gefallen“, so Schulze, sei auch die Bestimmung, dass nur zum Ministerpräsidenten oder zur Ministerpräsidentin gewählt werden kann, wer das 40. Lebensjahr vollendet hat. „In keinem anderen Bundesland mehr gibt es diese starre Grenze“, sagt Schulze und verweist darauf, dass andere Länder erfolgreiche Regierungschefinnen oder -chefs haben, die jünger als 40 sind – zum Beispiel Finnland.

Dass sie auf Widerstand stoßen wird, ist wahrscheinlich. Zum einen haben die Grünen – ebenso wie die FDP – bei jungen Wählern zuletzt die meisten Stimmen geholt. Sie würden von einer Absenkung des Wahlalters vermutlich profitieren. Zum anderen könnte Schulze unterstellt werden, dass sie sich selbst den Weg für eine Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im Herbst 2022 frei machen will. Bisher darf sie nicht kandidieren.

Einfach Nein zu sagen wie zuletzt, dürfte umgekehrt aber auch der CSU schwerfallen. Es würde nicht mehr so recht zum Credo von Parteichef Markus Söder passen, der seine Partei „jünger und weiblicher“ machen will.