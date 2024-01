Landtagsfraktionen: Winterklausuren gehen in Schlussphase

Zu Jahresbeginn zurren die Landtagsfraktionen bei Klausurtagungen traditionell ihre politischen Pläne für die nächsten Monate fest. CSU und AfD schließen die Beratungen am Donnerstag ab, die Grünen beginnen.

Die Winterklausurtagungen von CSU und AfD im bayerischen Landtag gehen heute in die Schlussphase. Die Grünen beginnen allerdings erst mit ihren Beratungen, sie starten mit ihrer Klausurtagung in München.

Bei der CSU wird es zum Abschluss der viertägigen Tagung in Kloster Banz bei Bad Staffelstein unter anderem um Europapolitik gehen. Als Gast wird der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament erwartet, CSU-Vize Manfred Weber. Außerdem stehen Gespräche zu Themen wie Migration und Fachkräftegewinnung mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama an.

Die AfD-Fraktion will in Schweinfurt über die Ergebnisse ihrer dreitägigen Klausurtagung informieren. Dort könnten auch Fragen zu den jüngsten Vorkommnissen rund um Partei- und Fraktionsmitglieder zur Sprache kommen. Unter anderem waren mit Benjamin Nolte und Franz Schmid zwei Fraktionsmitglieder bei einer umstrittenen Feier im Umfeld des AfD-Landesparteitags in Greding anwesend. Die Polizei prüft, ob dabei rassistische Parolen skandiert wurden.

Die Grünen wollen bei ihrer am Donnerstag startenden Klausur einen Fokus insbesondere auf Wirtschafts- und Energiepolitik legen. "Wir sind die einzige verbliebene progressive Kraft in Bayern, die noch hörbar ist. Wir arbeiten daran, dass wir wieder präsenter werden", sagte Fraktionschefin Katharina Schulze vorab.

