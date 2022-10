Landtag

17:44 Uhr

Nur Bayerns Grüne beharren noch auf dem Atomausstieg

Es ist abgeschaltet und in Teilen bereits zurückgebaut – ganz abgeschrieben hat man das Kernkraftwerk in Gundremmingen im Wirtschaftsministerium aber offenbar trotzdem noch nicht.

Plus Im Landtag gibt es eine breite Zustimmung zu längeren Laufzeiten. Auch bei der SPD deutet sich ein Umdenken an. Sogar über Block C in Gundremmingen wird wieder gesprochen.

Von Uli Bachmeier Artikel anhören Shape

Die Energieversorgung Bayerns in diesem Winter bereitet der Staatsregierung kaum noch Sorgen, wohl aber der Winter 2023/24. Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (Freie Wähler) berichtete am Donnerstag im Landtag, dass die Gasversorgung aktuell zwar „unvermindert angespannt, aber derzeit und absehbar gewährleistet“ sei. Beim Strom allerdings drohen nach seinen Worten im schlimmsten Fall bis zu 91 Stunden Versorgungslücken.

