Stammstrecke und Zukunftsmuseum: U-Ausschüsse beginnen

Vom heutigen Donnerstag an wird es im bayerischen Landtag die Rekordzahl von vier parallel laufenden Untersuchungsausschüssen geben: Die Parlamentarier nehmen nun auch das Debakel bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München und die Verwicklungen rund um das Nürnberger Zukunftsmuseum unter die Lupe.

So viele Untersuchungsausschüsse gab es zumindest in der jüngeren Vergangenheit im Freistaat noch nie - und das im Jahr der Landtagswahl.

Mit Blick auf die Stammstrecke ist das Ziel herauszufinden, wer im Bauministerium und in der Staatskanzlei wann davon wusste, dass die Mega-Baustelle völlig aus dem Ruder lief - und warum daraufhin nicht umgehend die Öffentlichkeit informiert wurde. Das größte Infrastrukturprojekt im Freistaat soll nunmehr frühestens 2035 fertig und rund sieben Milliarden Euro teuer werden - ohne die Preissteigerungen des Jahres 2022. Dabei waren ursprünglich Kosten von 3,85 Milliarden Euro und eine Fertigstellung im Jahr 2028 vorgesehen.

Mit dem Untersuchungsausschuss zum Zukunftsmuseum will die Opposition klären, ob beim Anmieten der Immobilie alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Unter anderem der bayerische Oberste Rechnungshof hatte in einer Stellungnahme erklärt, der Mietvertrag für die Räumlichkeiten im Nürnberger Augustinerhof sei "vermieterfreundlich" verfasst. Im Zusammenhang mit dem Komplex tauchen die Namen mehrerer CSU-Mitglieder auf. Unter anderem hatte sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) - damals noch Finanzminister - persönlich in den Vergabeprozess in seiner Heimatstadt eingebracht, obwohl die Zuständigkeit eigentlich beim Wissenschaftsministerium gelegen hätte.

(dpa)