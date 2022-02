Streit um die AfD im Landtag: "Sie inszeniert sich in einer absurden Opferrolle"

Die anderen Fraktionen im Landtag zeigen der AfD deutlich ihre Grenzen auf. Die wiederum reagiert mit Provokationen und inszeniert sich in der Opferrolle.

Drei Wahlen innerhalb von sieben Tagen, drei krachende Niederlagen für die AfD. CSU, Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP zeigen der Rechtsaußenpartei im Landtag die Grenzen auf. Bereits vergangene Woche wurde der Augsburger Abgeordnete Markus Bayerbach als Vorsitzender des Bildungsausschusses abgewählt, weil er nach Überzeugung der anderen Fraktionen über seine Beteiligung an einem Chat mit rechtsextremen Inhalten die Unwahrheit gesagt hat. An diesem Mittwoch scheiterten der schwäbische AfD-Fraktionsvize Gerd Mannes und der niederbayerische Abgeordnete Ralf Stadler mit ihren Bewerbungen um einen Sitz im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKG) und um das Amt eines Landtagsvizepräsidenten. Beide Posten waren der AfD schon früher verweigert worden.

Die Abwahl von AfD-Mann Bayerbach gilt als Zäsur

Insbesondere die Abwahl Bayerbachs darf als Zäsur gelten. Keine der anderen Fraktionen, auch nicht CSU, Freie Wähler und FDP, die Bayerbach einst gewählt hatten, hängt noch der Vorstellung an, dass man zumindest den gemäßigten Teil der AfD in den normalen Betrieb des Parlaments einbinden könnte. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Im Bayerischen Landtag gibt es klare, festgelegte Regeln und gute, ungeschriebene Gepflogenheiten. Wenn eine Fraktion häufig gegen diese Regeln und Gepflogenheiten verstößt, um zu provozieren, und sich dabei vom demokratischen Konsens entfernt, grenzt sie sich selber aus.“

Es gebe, so Aigner, „leider mehr als genügend Beispiele, wie sich die AfD im Landtag ins parlamentarische Abseits geschossen hat. Diese Liste ist lang. Wenn sich die AfD nun lauthals beklagt, weil die anderen Parteien ihre Vertreter aus Ausschüssen abwählen oder sie in andere Gremien nicht hineinwählen, so inszeniert sie sich in einer absurden Opferrolle und grenzt sich dadurch noch weiter aus.“

Scheiterte mit seiner Bewerbung: Gerd Mannes. Foto: Bernhard Weizenegger

AfD regiert mit dem bekannten Muster der Provokation

Die Inszenierung am Mittwoch folgte dem bekannten Muster der Provokation. Sowohl Stadler als auch Mannes gingen in ihren Bewerbungsreden frontal auf alle anderen los. Stadler sagte, es sei „Zeit für echte Volksvertreter, nicht für Lobbyisten und Handlanger der Pharmakonzerne“. Mannes klagte: „Die Kartellparteien radikalisieren sich zunehmend.“ Der AfD werde eine Beteiligung im Parlament „aus reiner Willkür vorenthalten“. Dagegen werde die AfD klagen.

Die fünf Fraktionen hielten mit Wucht dagegen. „Keiner als die AfD selbst stellt die AfD in die rechte Ecke“, sagte der frühere Justizminister Winfried Bausback (CSU). Alexander Muthmann (FDP) sagte über Stadler: „Ich will keinen pöbelnden, krakeelenden rechtsradikalen Landtagsvizepräsidenten, der auch schon strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.“ Simone Strohmayr (SPD) hielt der AfD-Fraktion vor, dass sich keines ihrer Mitglieder von den rechtsradikalen Chats distanziert habe. Tim Pargent (Grüne) nannte die Bewerbungen „eine reine Provokation“ und sprach von einer „Verächtlichmachung des Parlaments“. Und Fabian Mehring (Freie Wähler) stellte klar, dass die AfD zwar ein Vorschlagsrecht für parlamentarische Ämter habe, aber keinen zwingenden Anspruch, dass ihre Kandidaten auch gewählt werden.

Lesen Sie dazu auch

Ursula Münch: "Das ist eine Partei mit zwei Gesichtern"

Für diesen Kurs der Landtagsmehrheit zeigt, wie eine Nachfrage unserer Redaktion ergab, auch die Direktorin der Akademie für politische Bildung, Ursula Münch, viel Verständnis. Die Demokratie müsse zwar vieles aushalten, aber nicht, wenn es so extremistische Anklänge habe wie bei der AfD. „Das ist eine Partei mit zwei Gesichtern“, sagt Münch. Das werde in der Öffentlichkeit nur oft nicht so deutlich. Nach außen träten AfD-Politiker als „clevere Strategen“ auf, die genau wüssten, wo es gefährlich wird und welche Grenzen sie bei ihren öffentlichen Äußerungen einhalten müssten. Hinter den Kulissen, bei Versammlungen, in Foren oder in Internet-Chats zeige sich die Radikalität der Partei, die sich geradezu in den Extremismus hineinrette. Es sei eines der Kernprobleme der AfD, „dass sie in dem Moment, in dem sie gemäßigt daherkommt, ihr Alleinstellungsmerkmal verliert“.

Die Direktorin der Akademie für politische Bildung: Ursula Münch. Foto: Akademie für Politische Bildung Tutzing

Der erst vor wenigen Tagen aus der Partei ausgetretene AfD-Chef Jörg Meuthen sei dafür Beispiel. Er sei zwar meist so aufgetreten, sei aber tatsächlich „alles andere als ein gemäßigter Parteivorsitzender“ gewesen, sagt Münch. Auch er habe, zum Beispiel bei einem Kyffhäuser-Treffen, eine Rede pro Björn Höcke gehalten, der in der AfD als Kopf der extremen Rechten gilt.

Dass die AfD aus ihrer Opferrolle heraus Profit schlagen könnte, glaubt Münch nicht. Die AfD werde zwar ihre Anhänger erreichen. „Die Kernklientel der Partei ist unverdrossen dabei“, sagt Münch, „aber bei der Mehrheit der Bevölkerung dürfte das Aufatmen groß sein nach dem Motto: Es wurde auch Zeit.“ Dazwischen gebe es, wie Umfragen und Untersuchungen zeigten, nur noch eine kleine Gruppe Unentschiedener. „Aber viele sind das meines Erachtens nicht.“