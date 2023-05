U-Ausschuss Zukunftsmuseum wartet auf Söders Aussage

Seit Monaten hängt im Untersuchungsausschuss zum Nürnberger Zukunftsmuseum der Haussegen schief. Am Freitag steht die Vernehmung von Ministerpräsident Söder an.

Mit der Vernehmung von Ministerpräsident Markus Söder am Freitag (9.00 Uhr) steht der Untersuchungsausschuss um das Nürnberger Zukunftsmuseums vor seinem Höhepunkt. Im Fokus steht dabei die Frage, welche Rolle er bei der Standortwahl des Museums in der Innenstadt hatte. Als damaliger Finanzminister soll er sich persönlich in den Vergabeprozess in seiner Heimatstadt eingebracht haben, obwohl dies eigentlich zur Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums gehörte.

In dem von SPD, FDP und Grünen initiierten Untersuchungsausschuss werden seit Ende vergangenen Jahres die Hintergründe zur Anmietung des Nürnberger Zukunftsmuseums untersucht. Die Opposition mutmaßt, dass dort Steuergeld verschwendet und CSU-Vetternwirtschaft betrieben worden sei. Die Staatsregierung weist die Vorwürfe zurück.

Zuletzt hatten mehrere zentrale Zeugen Söder mit ihren Aussagen vor dem Untersuchungsausschuss entlastet - darunter der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckl, der Vermieter der Nürnberger Immobilie, Gerd Schmelzer, und der frühere bayerische Ministerpräsident, Horst Seehofer ( CSU). Sie erklärten, Söder habe keinen Einfluss auf die Standortentscheidung genommen.

Mitte Juli wollen die Fraktionen ihre Schlussberichte abgeben. Schon jetzt zeichnet sich dabei eine unterschiedliche Einschätzung von Regierung und Oppositionsfraktionen ab. Unter anderem gehen die Meinungen zu den vom Ausschuss beauftragten gutachterlichen Stellungnahmen auseinander. Diese hatten Medienberichten zufolge ergeben: die Gebäudemiete sei zwar hoch, aber angemessen.

Der Bayerische Oberste Rechnungshof hatte in einem Zwischenbericht die Inhalte des Mietvertrages dagegen als "vermieterfreundlich" und die Mietkosten als "hoch" eingestuft. Ein 2021 von SPD, FDP und Grünen beauftragtes Gutachten war - bereits lange vor Einberufung des Untersuchungsausschusses - zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen.

Die Opposition ist von den neuen gutachterlichen Stellungnahmen nicht überzeugt und wirft der Staatsregierung weiterhin vor, einer lückenlosen Aufklärung Steine in den Weg zu legen. Sie würden die Stellungnahmen missbrauchen, um "Söder und das Deutsche Museum von allen Vorwürfen reinzuwaschen", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Verena Osgyan.

Zudem kritisieren SPD, FDP und Grüne, dass wichtige Akten der Öffentlichkeit weiter vorenthalten würden, darunter Spendenlisten der CSU. Kürzlich hatten sie diesbezüglich gar eine Razzia in der CSU-Zentrale gefordert, der Antrag war aber von CSU und Freien Wählern blockiert worden. Bei dem Vermieter der Nürnberger Immobilie, Gerd Schmelzer, handelt es sich um einen bekannten CSU-Parteispender. Vor dem Ausschuss hatte Schmelzer betont, über bekannte Geldspenden hinaus habe er der CSU keine Zuwendungen zukommen lassen.

(dpa)