Empfang auf Schloss Schleißheim: Landtagspräsidentin Aigner lädt AfD-Politiker aus

Üblicherweise befasst sich Bayerns ehrwürdiger Verfassungsgerichtshof, dessen Wurzeln bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen, mit Gesetzen und Bestimmungen, die möglicherweise gegen die Verfassung des Freistaats Bayern verstoßen. Zuletzt ging es etwa um das bayerische Polizeiaufgabengesetz. Doch jetzt müssen Bayerns höchste Richter entscheiden, ob ein Gast zu einer Party kommen darf. Allerdings: Es ist nicht irgendeine Party - und es ist auch nicht irgendein Gast.

Gut 3000 Menschen werden erwartet, wenn Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) kommenden Dienstag ins Neue Schloss Schleißheim zum Sommerempfang des Landtags lädt. Üblich ist, dass auch Landtagsabgeordnete Gäste auf die Liste setzen dürfen. Doch bei einem Vorschlag des AfD-Landtagsabgeordneten Benjamin Nolte sagte Aigner jetzt Nein. Der AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Tobias Teich soll draußen bleiben.

Bayerische AfD-Fraktion klagt: Aigner instrumentalisiere ihr Amt für politische Einflussnahme

Dagegen klagt die bayerische AfD-Fraktion nun. Aigner „instrumentalisiert ihr Amt, um Einfluss im politischen Meinungskampf auszuüben,“ beschwert sich der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag, Christoph Maier. Die Rechte der AfD als demokratisch gewählte Opposition würden beschnitten. „Besonders brisant“ sei, so Maier, dass sich Aigner bei ihrer Entscheidung auf das gut 1100 Seiten starke Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz stützt, das die AfD als „gesichert rechtsextreme Bestrebung“ einstuft. Darin spielen offenbar auch Äußerungen von Teich auf X, früher Twitter, eine Rolle. Die AfD klagt gegen die Einstufung - bis zu einem Urteil hält das Bundesamt still. Dass Aigner das Gutachten nun dennoch anführt, bezeichnet Maier als „erschreckenden Missbrauch eines politisch motivierten Gutachtens.“

Aigner kontert: Sie mache sich nicht die Bewertung des Gutachtens zu eigen. Vielmehr gehe es um rechtsextremistische Äußerungen Teichs (den Aigner nicht namentlich nennt), die durch das Gutachten belegt seien. Aigner: „Grundlage der Entscheidung ist das individuelle Verhalten der betroffenen Person.“

Mit dem diesjährigen Sommerfest wird das kommunale Ehrenamt gewürdigt. Dazu zählen auch viele Helfer aus dem Asylbereich. In diesem Zusammenhang will die Präsidentin erst recht keinen Raum für rechtsextreme Agitation bieten. Nach Informationen unserer Redaktion sind deshalb auch weitere Personen nicht eingeladen worden. Die AfD im Gesamten ist aber nicht betroffen, ihre Landtagsabgeordneten dürfen ohnehin kommen. Aigner: „Für Personen, die nicht dem Hohen Haus angehören, besteht aber erst recht und von vornherein kein Anspruch auf eine Einladung.“

Aigner lädt AfD-Abgeordneten aus: Das sagt der Verfassungsgerichtshof

Beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof ging am Dienstag in der Sache eine Antragsschrift der bayerischen AfD-Fraktion ein. Beantragt wird darin ein so genanntes Organstreitverfahren. Der Verfassungsgerichtshof solle feststellen, dass die Präsidentin Aigner die Rechte des Abgeordneten Nolte verletzt habe, weil sie den von ihm eingeladenen Teich wieder auslud.

Aigner kann nun Stellung zu dem Antrag nehmen, so der Gerichtssprecher. Parallel geht diese auch an den Bayerischen Landtag und die Bayerische Staatsregierung. Ob es vor einer Entscheidung zu einer mündlichen Verhandlung am Verfassungsgerichtshof kommt, ist offen. Wenn beide Seiten darauf verzichten, geht es nämlich auch ohne. Ebenso offen ist, wann überhaupt eine Entscheidung fällt. Die Anträge zielen – wie im Organstreitverfahren üblich – auf die Feststellung, dass bestimmte Handlungen organschaftliche Rechte der Antragsteller verletzt hätten. so der Gerichtssprecher: „Besonderer Eilbedarf besteht daher nicht.“

Mit anderen Worten: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Tobias Teich muss wahrscheinlich draußen bleiben.