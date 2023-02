Narren der Frankenfastnacht: Stamm-Platz nun jährlich neu

Der Stuhl der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) soll bei der "Fastnacht in Franken" nun jährlich neu vergeben werden.

Das kündigte Kabarettist Volker Heißmann am Freitagabend bei der Live-Ausstrahlung der Kultsendung im Bayerischen Fernsehen an. In diesem Jahr sitze eine Krankenschwester der Uniklinik Würzburg auf dem Stuhl der im vergangenen Oktober im Alter von 77 Jahren gestorbenen Stamm, sagte er. Die Frau habe Stamm sehr lange begleitet.

"Wir trauern alle sehr", sagte Heißmann über den Verlust Stamms, die ein großer Fan des Frankenfaschings war. Am Freitag seien viele Künstler der Show zusammen am Grab der Würzburgerin gewesen. Sie hätte nicht gewollt, dass ihr "Stamm-Platz" für immer leer geblieben wäre.

Stamm war jahrelang Gast der Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken, die aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg übertragen wird. Die Sendung wird seit 1987 live ausgestrahlt, in den vergangenen beiden Jahren war es allerdings pandemiebedingt eine Aufzeichnung. Im Saal haben bis zu 600 Zuschauer Platz, in den vorderen Reihen sitzen traditionell Politiker und Mitglieder der Kirchen. Das Spektakel ist im BR-Fernsehen seit den 90er Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt.

