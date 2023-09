Die Wohnungsnot hat sich schon vor 50 Jahren angekündigt

Plus Vor mehr als 50 Jahren versuchte München vergeblich, die Misere durch eine Regulierung der Baulandpreise zu mindern. Die Versäumnisse der Politik wirken bis heute nach.

Es war eine der menschlich wie politisch beeindruckendsten Geschichten der jüngeren Zeit: Anfang des Jahres 2019 meldete sich der 93-jährige SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel, schon damals schwer von der Parkinson-Krankheit gezeichnet, aus dem Münchner Wohnstift „Augustinum“ mit altbekannter Strenge zu Wort. Er war längst im Ruhestand und saß schon seit einiger Zeit im Rollstuhl, aber er wollte, den Tod vor Augen, noch etwas erledigen, was er in seiner aktiven Zeit als Münchner Oberbürgermeister, Bundesminister und SPD-Vorsitzender nicht geschafft hatte – einen Ausweg aus der Wohnungsmisere aufzeigen.

Vogel lud Journalisten ins Wohnstift ein, verfasste eine Streitschrift und empfing Abgeordnete aus dem Bundestag. Sein Credo lautete: „Wir brauchen eine neue Bodenordnung – nur dann wird Wohnen wieder bezahlbar.“ Doch der leidenschaftliche Appell des allseits respektierten alten Mannes verhallte ungehört. Im Juli 2020 starb Vogel.