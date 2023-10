Wahlkampfpanne: FDP wirbt in Bayern mit Plakat von Hessen-Kandidat

Im oberbayerischen Poing hängt ein Wahlplakat von Stefan Naas. Er ist Spitzenkandidat der FDP – jedoch in Hessen.

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern könnte es für die FDP eng werden. Die Liberalen kämen aktuell nur auf vier Prozent und müssen demnach um einen Einzug in den Landtag bangen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion und des Spiegel. Jetzt hat sich die FDP auch noch eine Panne im Wahlkampf geliefert.

Falsches FDP-Wahlplakat in Bayern: Kandidat tritt in Hessen an

Im oberbayerischen Poing hängt an einer Verkehrsunterführung ein Wahlplakat von Stefan Naas mit dem Spruch "Leistung statt Verteidiger". Naas ist zwar Spitzenkandidat der FDP – jedoch nicht in Bayern. Stattdessen tritt der 49-Jährige am Sonntag bei er Landtagswahl in Hessen an.

Der bayerische Spitzenkandidat Martin Hagen nahm den Fehler der mit der Plakatierung beauftragten Agentur mit Humor. "Da hängt doch glatt mein hessischer Kollege Stefan Naas in meinem Landkreis rum. Stefan, dafür schuldest du mir jetzt nen Äppelwoi!", schrieb Hagen auf X (vormals Twitter).

Aber wie konnte es zu der Panne kommen? Eine Agentur habe die Plakate geklebt und dabei sei wohl ein Fehler unterlaufen, wie FDP-Kandidat Marc Salih der Bild erklärte. Ihm selbst sei das Missgeschick gar nicht aufgefallen. Ein Sprecher des Landesverbands sagte, dass es offenbar eine Verwechslung gegeben habe und beim Dienstleister das falsche Plakat ausgeliefert worden sei.

Nicht nur bei FDP: Pannen bei Landtagswahl in Bayern

Doch nicht nur der FDP ist vor der Landtagswahl in Bayern eine Panne unterlaufen. Erst wurden in der Oberpfalz falsche und fehlerhaft zugeschnittene Stimmzettel für die Bezirkstagswahl verschickt, dann klebten in Oberbayern viele der roten Umschläge nicht zu. Auch in Augsburg kam es zu einem kleinen Fehler. Bei der angegebenen Öffnungszeit auf der Wahlbenachrichtigung wurde die falsche Jahreszahl angegeben.

