Landtagswahl: Welche Koalitionen (rein rechnerisch) möglich sind

Es scheint gesichert, dass die Koalition zwischen CSU und Freien Wählern fortgesetzt wird. Welche Koalitionen in Bayern theoretisch noch möglich sind – und warum sie als ausgeschlossen gelten.

Jahrzehntelang regierte die CSU in Bayern mit absoluter Mehrheit. 2008 war allerdings Schluss damit: Erstmals musste sich die CSU einen Koalitionspartner suchen, um mit der notwendigen Mehrheit weiterregieren zu dürfen. In den vergangenen fünf Jahren bildeten die Christsozialen mit den Freien Wählern die bayerische Staatsregierung.

Auf 37,2 Prozent der Stimmen kam die CSU bei der Landtagwahl 2018. Das vorläufige Endergebnis der Landtagwahl 2023 bescheinigt der CSU 37 Prozentpunkte. Das bedeutet: Auch für die kommende Regierungszeit muss sich die CSU einen Koalitionspartner suchen, um die Regierungsfraktion bilden zu können.

Landtagswahl 2023: Koalition zwischen CSU und Freien Wählern gilt als gesichert

Als so gut wie sicher gilt es, dass die bestehende Koalition zwischen CSU und Freien Wählern (FW) fünf weitere Jahre fortgesetzt wird. Sowohl Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder als auch sein Stellvertreter und FW-Chef Hubert Aiwanger haben mehrmals öffentlich bekundet, dass sie weiterhin gemeinsam regieren möchten. Selbst, als Hubert Aiwanger im Zuge der Flugblatt-Affäre beschuldigt wurde, ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, erklärte Söder, die Zusammenarbeit mit Aiwanger fortsetzen zu wollen. Nach dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl 2023 kommen CSU und Freie Wähler (15,8 Prozent) gemeinsam auf die nötige Mehrheit von 52,8 Prozentpunkten.

Rein rechnerisch kommen neben der schwarz-orangen Koalition in Bayern jedoch auch weitere Bündnisse infrage. Sowohl mit den Grünen als auch mit der AfD käme die CSU in Bayern auf eine Mehrheit. Die Grünen erzielten 14,4 Prozent bei der Landtagswahl 2023. Gemeinsam mit der CSU kämen sie auf 51,4 Prozent.

Koalitionsbildung: Warum die CSU nicht mit den Grünen oder der AfD koalieren will

Diese Koalition hat Ministerpräsident Markus Söder allerdings schon im Vorfeld der Wahl ausgeschlossen. Auf dem Gillamoos-Volksfest in Abensberg sagte er Anfang September: "Die Grünen passen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern, und deswegen wird es keine Grünen in der Bayerischen Staatsregierung geben. Auf gar keinen Fall." Beim CSU-Parteitag, ebenfalls im September, sagte er: "Bayern und Grüne, das passt zusammen wie Oktoberfest und Kamillentee."

Auch eine Koalition mit der AfD (14,6 Prozent) ist für die Union, die gemeinsam auf 51,6 Prozent kämen, ist kategorisch ausgeschlossen. Söder sagte dazu: "Diese Leute kommen nicht an die Macht. Diesen Leuten legen wir das Handwerk."

Koalitionen ohne CSU in Bayern: Theoretisch möglich, aber ausgeschlossen

Was rein rechnerisch nicht möglich wäre: Eine Koalition aus CSU und SPD. Diese würde gemeinsam nur auf 45,4 Prozent kommen. Und wie steht es um eine Regierung ohne CSU? Theoretisch wäre dies möglich, gilt aber als ausgeschlossen. Es würde bedeuten, dass sich verschiedene Parteien – inklusive der AfD – zusammentun müssten. Zu einer Ampelkoalition wie in der Bundesregierung reicht es ebenfalls nicht. Auch ein Bündnis von Freien Wählern, Grünen und SPD würde nicht auf die nötige Mehrheit kommen – unter anderem deshalb, weil die FDP nicht die Fünfprozenthürde erreicht hat und somit erst gar nicht in den bayerischen Landtag einziehen kann.

Hier ein Überblick, welche Parteien nach der Landtagswahl 2023 rein rechnerisch in Bayern gemeinsam reagieren könnten:

