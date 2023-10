Landtagswahl: Alle Direktkandidaten aus der Region im Überblick

Wer tritt bei der Landtagswahl 2023 für meinen Stimmkreis als Direktkandidatin oder -kandidat an? Eine Übersicht aller Kandidierenden aus der Region Schwaben und Oberbayern.

Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Dabei entscheidet sich, wer in den kommenden fünf Jahren im Freistaat regiert. Während die Namen der bayerischen Spitzenkandidaten den meisten Menschen ein Begriff sind, ist das bei den Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten nicht unbedingt der Fall.

Hier gibt es einen Überblick über alle Direktkandidatinnen und -kandidaten der jeweiligen Stimmkreise unserer Region – von Augsburg-Land über Günzburg bis ins Donau-Ries. Für Ungeduldige gibt es eine schnelle Übersicht auf dieser Karte:

Landtagswahl 2023: Die Kandidatinnen und Kandidaten aus Schwaben und Oberbayern

Bei der Landtagswahl 2023 entsprechen die Stimmkreise in vielen Fällen nicht den Landkreisgrenzen. Welche Stimmkreise es im nördlichen Schwaben und westlichen Oberbayern gibt, haben wir unten im Artikel aufgelistet. Wenn Sie direkt zu der Kandidaten-Übersicht für den jeweiligen Stimmkreis gelangen möchten, klicken Sie auf den Link.

Sie möchten noch mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten erfahren? Dann empfehlen wir Ihnen den Kandidaten-Check.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Stadt Ost

Zu dem Stimmkreis Augsburg-Stadt Ost zählen die folgenden Stadtteile von Augsburg: Am Schäfflerbach, Antonsviertel, Bahnhofs- und Bismarckviertel, Bärenkeller, Bleich und Pfärrle, Firnhaberau, Georgs- und Kreuzviertel, Hammerschmiede, Innenstadt St. Ulrich – Dom, Jakobervorstadt, Lechviertel, östliches Ulrichsviertel, Links der Wertach, Oberhausen, Rechts der Wertach und das Stadtjägerviertel.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Stadt Ost:





Am Wahltag gibt es die Wahlergebnisse unter diesem Link.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Stadt West

Der Stimmkreis Augsburg-Stadt West beeinhaltet einige Stadtteile der Stadt Augsburg und zwei Städte im Landkreis Augsburg: Göggingen, Haunstetten und Lechhausen sowie die Städte Gersthofen und Neusäß.

Für den Stimmkreis Augsburg-Stadt West kandidieren diese Personen:





Mehr Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es in diesem Artikel. Am Wahltag finden Sie die Wahlergebnisse hier.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Aichach-Friedberg

Der Stimmkreis Aichach-Friedberg deckt sich mit dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Das sind die Kandidaten:





Am Wahltag gibt es hier die Ergebnisse.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen

Der Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen enthält Teile des Landkreis Augsburg sowie den kompletten Landkreis Dillingen.

Diese Orte des Landkreis Augsburg gehören zum Stimmkreis Augsburg-Land Dillingen: Allmannshofen, Altenmünster, Biberbach, Bonstetten, Ehingen, Ellgau, Emersacker, Gablingen, Heretsried, Kühlenthal, Langweid am Lech, Meitingen, Nordendorf, Thierhaupten, Welden und Westendorf. Alle übrigen Orte gehören zum Stimmkreis Augsburg-Land Süd.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen im Überblick:





Die Ergebnisse finden Sie hier am Wahltag. Mehr Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Augsburg-Land Süd

Zum Stimmkreis Augsburg-Land Süd zählen die übrigen Orte des Landkreis Augsburg, die nicht zum Stimmkreis Augsburg-Land und Dillingen gehören. Das sind folgende Kommunen: Adelsried, Aystetten, Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Gessertshausen, Graben, Großaitingen, Hiltenfingen, Horgau, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Kutzenhausen, Königsbrunn, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Oberottmarshausen, Scherstetten, Schwabmünchen, Stadtbergen, Untermeitingen, Ustersbach, Walkertshofen, Wehringen und Zusmarshausen.

Diese Kandidaten haben sich für den Stimmkreis Augsburg-Land Süd zur Wahl aufstellen lassen:

CSU : Carolina Trautner

Carolina Trautner Grüne: Max Deisenhofer

SPD : Gülüzar Starizin

Gülüzar Starizin Freie Wähler : Anton Rittel

Die Linke : Maximilian Arnold

FDP : Thomas Strobl

AfD : Thomas Bauer

BP : Tobias Bernhard

ÖDP : Gabriele Olbrich

die PARTEI: Anja Klingelhöfer

Anja Klingelhöfer V-Partei³: Kornelia Elsner

die Basis: Peter Knörzer

Mehr Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten des Stimmkreis Augsburg-Land Süd gibt es hier. Die Wahlergebnisse gibt es unter diesem Link.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Donau-Ries

Der Stimmkreis Donau-Ries deckt sich mit dem Landkreis Donau-Ries.

Das sind die Kandidaten:

CSU : Wolfgang Fackler

Grüne: Eva Lettenbauer

SPD : Georg Wiedemann

Freie Wähler : Michael Bosse

FDP :

Die Linke : Manfred Seel

AfD : Markus Striedl

: BP : Justin Nikolai Ebert

ÖDP : Johannes Thum

Johannes V-Partei³: Tanja Kretzschmar

die Basis: Isabel Graumann

Mehr Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten des Stimmkreis Donau-Ries haben wir hier gesammelt. Hier gibt es die Wahlergebnisse.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Günzburg

Auch der Stimmkreis Günzburg deckt sich mit dem Landkreis Günzburg.

Die Kandidaten im Überblick:

Die Wahlergebnisse für den Stimmkreis Günzburg finden Sie am Wahltag hier.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Kaufbeuren

Zum Stimmkreis Kaufbeuren zählt die Stadt Kaufbeuren, einige Orte des Landkreis Ostallgäu und diese Orte aus Landkreis Unterallgäu: Amberg, Apfeltrach, Bad Wörishofen, Breitenbrunn, Dirlewang, Ettringen, Kirchheim in Schwaben, Markt Wald, Mindelheim, Oberrieden, Pfaffenhausen, Rammingen, Salgen, Stetten, Türkheim, Tussenhausen, Unteregg und Wiedergeltingen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stimmkreis Kaufbeuren:

Mit welchen Ergebnissen Kaufbeuren wählt, können Sie hier nachlesen.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Memmingen

Zum Stimmkreis Memmingen zählen die Stadt Memmingen, Altenstadt und Buch aus dem Landkreis Neu-Ulm und Teile des Landkreis Unterallgäu inklusive dieser Orte: Babenhausen, Bad Grönenbach, Benningen, Böhen, Boos, Buxheim, Egg an der Günz, Erkheim, Fellheim, Hawangen, Heimertingen, Holzgünz, Kammlach, Kettershausen, Kirchhaslach, Kronburg, Lachen, Lauben, Lautrach, Legau, Markt Rettenbach, Memmingerberg, Niederrieden, Oberschönegg, Ottobeuren, Pleß, Sontheim, Trunkelsberg, Unterhausen, Westerheim, Winterrieden, Wolfertschwenden und Woringen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten:

Hier gibt es mehr Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten. Die Ergebnisse am Wahltag gibt es hier.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Neu-Ulm

Ausgenommen vom südlichen Drittel des Landkreis (siehe Stimmkreis Memmingen) entspricht der Stimmkreis Neu-Ulm dem Landkreis Neu-Ulm. Diese Gemeinden und Städte gehören dazu: Bellenberg, Elchingen, Holzheim, Illertissen, Nersingen, Neu-Ulm, Pfaffenhofen an der Roth, Roggenburg, Senden, Vöhrigen und Weißenhorn.

Das sind die Kandidaten:

Weitere Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten des Stimmkreis Neu-Ulm und zu den Ergebnissen am Wahltag finden Sie unter diesen beiden Links.

Die Kandidaten für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen

Der Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen deckt sich mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Zusätzlich gehören einige Kommunen des Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm dazu.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten treten bei der Landtagswahl an:

CSU : Matthias Enghuber

Matthias Enghuber Grüne: Marina Abstreiter

Abstreiter SPD : Siegfried Sibinger

Siegfried Sibinger Freie Wähler : Roland Weigert

FDP : Theresa Ley

Die Linke : Rudolf Riedelsheimer

AfD : Christin Gmelch

BP : Anton Weigl

ÖDP : Holger Geißel

Holger Geißel die PARTEI: Gabriele Käsler

Gabriele Käsler V-Partei³: Filomela Varisco-Zinz

Filomela Varisco-Zinz die Basis: Eckhard Reineke

Volt: Damian Wilfling

Am Wahltag finden Sie hier die Wahlergebnisse.

Das sind die Kandidaten für den Stimmkreis Landsberg am Lech/Fürstenfeldbruck-West

Zum Stimmkreis Landsberg am Lech/Fürstenweldbruck-West zählt der komplette Landkreis Landsberg am Lech sowie einige Gemeinden des Landkreis Fürstenfeldbruck.

Das sind Kandidaten:

Die Wahlergebnisse gibt es hier.