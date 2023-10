Landtagswahl 2023

Starker Aiwanger, kein AfD-Gegenmittel: Sieben Lehren aus der Landtagswahl in Bayern

Plus Markus Söder und Hubert Aiwanger können zusammen weitermachen. Einfacher wird's nicht. Auch, weil beide kein Mittel gegen die AfD finden.

Von Michael Stifter

1. Kein "Wind of Change", aber auch wenig Rückenwind

Die CSU unter Ministerpräsident Markus Söder hat das Schlimmste verhindert, die Freien Wähler legten deutlich zu. Keine Spur von Wechselstimmung also in Bayern – trotz der stürmischen Zeiten. Die beiden Regierungsparteien wollten miteinander in ihrer „Bayern-Koalition“ weitermachen, und die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will das auch. Zur Wahrheit gehört aber: Rückenwind hat das Bündnis nicht gerade bekommen. Söder muss das schlechteste CSU-Ergebnis seit mehr als 70 Jahren verkraften, und Hubert Aiwanger feierte eben nicht den von manchen vorhergesagten Durchmarsch.

2. Die Flugblatt-Affäre hat Hubert Aiwanger geholfen

Die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt, das zu Schulzeiten in seiner Tasche gefunden worden war, hätte Aiwangers Karriereende bedeuten können. Stattdessen hat ihm der Skandal unter dem Strich sogar geholfen. Mit dem Rücken zur Wand ging er in die Gegenoffensive, sein Bruder übernahm die Verantwortung für das verstörende Pamphlet und Aiwanger landete mit seiner Erzählung von der vermeintlichen Schmutzkampagne gegen ihn einen Bierzelt-Hit. Viele Wählerinnen und Wähler teilen offenbar seine Haltung, dass man ihn nicht für eine „Jugendsünde“ zur Rechenschaft ziehen sollte – selbst wenn seine politische Einstellung als junger Mann auch im Rückblick fragwürdig erscheint. Seit die Vorwürfe gegen Aiwanger im August publik wurden, sind seine Zustimmungswerte gestiegen. Doch es zeigte sich auch: Nicht alle, die in Umfragen sagten, sie würden Aiwanger wählen, haben das tatsächlich getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

