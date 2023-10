Landtagswahl 2023

Und schon fliegen die Fetzen zwischen Söder und Aiwanger

Plus Der Chef der Freien Wähler fordert die CSU auf, „nicht ewig Wunden zu lecken“. Der CSU-Chef zeigt erst wenig Lust auf einen offenen Schlagabtausch, keilt dann aber giftig zurück.

Von Uli Bachmeier

Die „Bayern-Koalition“ aus CSU und Freien Wählern soll Geschichte sein. Das zweite schwarz-orange Regierungsbündnis im Freistaat soll eine Große Koalition werden, eine „Bayern-Groko“. So zumindest sieht es nach dem Wahlerfolg seiner Partei der Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, Florian Streibl. Man wolle, so formuliert er mit breiter Brust, „auf Augenhöhe, mit gesundem Selbstbewusstsein“ in die Koalitionsverhandlungen mit der CSU gehen.

Sachgespräche, aber sofort, fordert Hubert Aiwanger

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stößt ins selbe Horn. Der Chef der Freien Wähler verkündet den einstimmigen Beschluss des Landesvorstands, „dass wir unverzüglich Koalitionsverhandlungen mit der CSU aufnehmen wollen“, und sagt: „Wir appellieren also an die CSU, sehr schnell jetzt gesprächsbereit zu sein, keine größeren Personal- oder sonstigen Strukturdebatten zu führen, nicht ewig Wunden zu lecken, sondern ab sofort in Sachgespräche einzutreten.“ Der Unmut in der CSU über sein Verhalten im Wahlkampf und in der Flugblatt-Affäre juckt ihn nicht. „Ich würde der CSU empfehlen“, so sagt Aiwanger auf Nachfragen, „jetzt nicht so mädchenhaft aufzutreten.“

