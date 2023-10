Holetschek soll CSU-Fraktionschef werden – Weidel sieht AfD als Volkspartei

Was für ein interessanter Abend in Bayern.



Wählerwanderung: Die CSU verliert an AfD und FW und gleicht das mit Stimmen von Grünen und SPD aus. Das zeigt, dass auch die CSU im Merkelschen Sinne nach Links verschoben ist, aber so nie mehr auf alte Werte kommen wird.



Das Grün/Linke-Lager holt gerade mal so ca. 25%. Und trotzdem erklärt weiter unten Herr Kamm, die anderen hätten jetzt linke Themen umzusetzen. Absurd.



Der Grüne Stern sinkt. Noch nicht genug. Dazu gibt es in den Metropolen offensichtlich zu viele Salonsozialisten. Aber es gibt bei diesem Wahlergebnis überhaupt keinen Grund für irgendjemandem Grünen Themen hinterherzulaufen. Von denen haben offensichtlich 85% der Wähler Nase voll.



Die FW legen trotz einer der absurdesten Propaganda-Manöver der letzten Jahre, vorgetragen durch die SZ, zu. Klarer kann die Abstimmung der Wähler zu derartigen Machwerken gar nicht mehr ausfallen.



AfD zweitstärkste Kraft in Bayern. Damit wäre die Mähr von der AfD als ostdeutsche Protestpartei endgültig beerdigt.



Die SPD-Bayern verwandelt sich in einen Sektiererkreis. Außerhalb Münchens eigentlich scheintot.



Die LINKE wird bereits unter „Sonstige“ subsumiert.



Vielleicht geht nun der einen oder anderen Chefredaktion doch ein Licht auf, dass man über Jahre Themen befeuert hat, die völlig an der Befindlichkeit der Wählerschaft vorbeigehen. Ich befürchte aber, dort wird eine Propaganda-Jetzt-erst-Recht-Stimmung herrschen.

Aber he - in der Elefanten-Runde kam die Begrifflichkeit “Klimakrise” nicht in jedem 2ten Satz vor. War das nur dem Schock des Tages geschuldet, oder erster Schritt zur Erkenntnis?



Und außerhalb Bayerns bleibt festzustellen - wenn der Kanzler Nancy Faeser jetzt nicht feuert, hat die SPD sich für die Wahlen im nächsten Jahr bereits disqualifiziert.





Antworten Melden