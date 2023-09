Landtagswahl in Bayern 2023 in Oberfranken: Wahlergebnisse für alle Stimmkreise

Was sind im Wahlkreis Oberfranken die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern? Nach der Auszählung finden Sie die Wahlergebnisse für alle Stimmkreise hier.

Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern bildet jeder Regierungsbezirk einen eigenen Wahlkreis. In Oberfranken gibt es acht Stimmkreise, aus denen jeweils ein Direktkandidat oder Direktkandidatin in den Landtag gewählt wird. Dazu kommen noch Listenkandidaten. Was sind die Ergebnisse der verschiedenen Parteien?

Wenn am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober die Wahlergebnisse aus dem Wahlkreis Oberfranken feststehen, erfahren Sie sie für alle acht Stimmkreise hier. Außerdem bekommen Sie weitere Infos: Welche Parteien treten an? Und was sind die Unterschiede zwischen Erststimme, Zweitstimme und Gesamtstimme?

Landtagswahl in Bayern 2023: Ergebnisse im Wahlkreis Oberfranken

Klicken Sie einfach auf den gewünschten Stimmkreis in dieser Liste, um das jeweilige Wahlergebnis aus dem Wahlkreis Oberfranken zu bekommen:

Jeder Stimmkreis soll ungefähr dieselbe Zahl an Einwohnern abdecken. Daher sind die Stimmkreise in Oberfranken auch nicht zwingend gleichbedeutend mit den Landkreisen oder Städten.

Bayern-Wahl 2023 in Oberfranken: Was bedeuten Wahlergebnisse für Erststimme, Zweitstimme und Gesamtstimme?

Bei Wahlen in Bayern haben die Wahllokale immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt um 18 Uhr startet dann die Auszählung. Auch die Stimmen der Briefwahl zur Landtagswahl 2023 in Bayern werden erst dann ausgezählt.

Jeder Wahlberechtigte in Bayern kann zwei Stimmen vergeben: eine Erststimme und eine Zweitstimme. Was ist der Unterschied? Wir erklären das Wahlsystem der Bayern-Wahl 2023.

Die Erststimme wird an einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem Stimmkreis vergeben. Wer davon die meisten Stimmen bekommt, zieht in den Landtag ein und vertritt dort den Stimmkreis. Dieses Systems sorgt dafür, dass aus allen Regionen in Bayern Abgeordnete im Parlament sitzen.

Mit der Zweitstimme wird ein Listenkandidat oder eine Listenkandidatin gewählt. Jeder der antretenden Parteien im Wahlkreis Oberfranken hat eine Liste mit Bewerbern aufgestellt. Die Wähler müssen nicht die ganze Liste ankreuzen, sondern können sich auch für einen bestimmten Kandidaten entscheiden. Wer weiter oben auf dem Wahlzettel steht, muss damit nicht zwingend die meisten Zweitstimmen bekommen.

Bei der Bundestagswahl entscheidet das Zweitstimmen-Ergebnis allein, wie viele Sitze einer Partei im Parlament zustehen. Bei der Landtagswahl in Bayern ist das anders: Hier hängt das von der Gesamtstimme ab, für die die Zweitstimme mit der Erststimme zusammengerechnet wird.

Die Sitze im Landtag besetzen die Parteien zuerst mit den Direktkandidaten und die verbliebenen dann mit den Listenkandidaten. Es kann aber auch sein, dass bei einer Partei mehr Direktkandidaten gewählt werden, als ihr Sitze zustehen. Diese Kandidaten schaffen es dann mit einem Überhangmandat trotzdem ins Parlament. Damit die Mehrheitsverhältnisse nicht verfälscht werden, bekommen die anderen Parteien zusätzliche Sitze für ihre Listenkandidaten - man spricht von Ausgleichsmandaten.

Eine Partei muss ein Wahlergebnis von fünf Prozent erreichen, um überhaupt im Landtag vertreten zu sein. 2018 hatten das sechs Parteien geschafft. Die CSU und die Freien Wähler bildeten zusammen die Regierung, während Grüne, AfD, SPD und FDP die Rolle der Opposition übernahmen.

Regulär werden aus dem Wahlkreis Oberfranken acht Listenkandidaten in den Landtag gewählt. Dazu kommen acht Direktkandidaten - einer aus jedem Stimmkreis. Über den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin können die Bürger nicht direkt abstimmen. Diese Wahl liegt bei den Landtagsabgeordneten.

Landtagswahl 2023 in Oberfranken: Elf Parteien treten an

Insgesamt wurden 15 Parteien zur Landtagswahl 2023 in Bayern zugelassen. Allerdings treten einige davon nicht in allen Regierungsbezirken an. Im Wahlkreis Oberfranken stehen daher nur diese elf Parteien auf dem Wahlzettel:

CSU

Grüne

Freie Wähler

AfD

SPD

FDP

Linke

Bayernpartei

ÖDP

dieBasis

Volt

Zehn dieser Parteien haben sich in allen sieben Regierungsbezirken in Bayern zur Wahl gestellt. Volt tritt bei der Landtagswahl 2023 nur in drei Wahlkreisen an - und Oberfranken ist dabei.

Laut Bayerischem Landesamtes für Statistik sind in Oberfranken diese vier Parteien nicht wählbar: "Die Partei", die Tierschutzpartei, die V-Partei³ und die Partei der Humanisten. Die V-Partei³ tritt in vier Wahlkreisen an, die Tierschutzpartei in drei und "Die Partei" und die Partei der Humanisten nur in zwei - und keine davon in Oberfranken.