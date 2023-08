Landtagswahl in Bayern 2023 in Schwaben: Wahlergebnisse für alle Stimmkreise

Die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 im Wahlkreis Schwaben: Hier finden Sie nach der Auszählung die Wahlergebnisse für alle 13 Stimmkreise bei der Landtagswahl.

Bei der Landtagswahl 2023 ist Bayern in 91 Stimmkreise eingeteilt, von denen 13 im Wahlkreis Schwaben liegen, der dem Regierungsbezirk Schwaben entspricht. Welche Ergebnisse holen hier die verschiedenen Parteien? Und welche Direktkandidaten oder Direktkandidatinnen setzen sich durch?

Nach der Auszählung am Termin der Bayern-Wahl 2023 am 8. Oktober finden Sie die Wahlergebnisse für alle Stimmkreise in Schwaben in diesem Artikel. Dazu gibt es weitere Infos - unter anderem dazu, was Erststimme, Zweitstimme und Gesamtstimme genau bedeuten.

Landtagswahl in Bayern 2023: Ergebnisse im Wahlkreis Schwaben

Klicken Sie einfach auf die folgenden Links, um die Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023 für den entsprechenden Stimmkreis in Schwaben zu erhalten:

Augsburg-Stadt-Ost: Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

in 2023 Augsburg-Stadt-West: Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

in 2023 Aichach-Friedberg : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Augsburg-Land, Dillingen : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Augsburg-Land-Süd: Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

in 2023 Donau-Ries : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Günzburg : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Kaufbeuren : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Kempten , Oberallgäu : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

, : Ergebnisse der in 2023 Lindau , Sonthofen : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

, : Ergebnisse der in 2023 Marktoberdorf : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Memmingen : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

: Ergebnisse der in 2023 Neu-Ulm : Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern 2023

Jeder Stimmkreis soll ungefähr dieselbe Anzahl an Einwohnern abdecken. Aus diesem Grund entsprechen sie nicht den Landkreis-Grenzen in Schwaben. Manche Landkreise wurden auf zwei Stimmkreise aufgeteilt, andere zu einem Stimmkreis zusammengelegt.

Bayern-Wahl 2023 in Schwaben: Wahlergebnisse für Erststimme, Zweitstimme und Gesamtstimme erklärt

Die Wahllokale haben am 8. Oktober bis um 18 Uhr geöffnet, vorher war bereit die Briefwahl zur Bayern-Wahl 2023 möglich. Jeder Wahlberechtigte kann auf den beiden Stimmzetteln jeweils eine Stimme vergeben. Aber was hat es mit Erststimme und Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023 in Bayern genau auf sich? Mit der Erststimme wird ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin aus dem Stimmkreis gewählt. Wer bei den Erststimmen das beste Ergebnis holt, zieht auf jeden Fall in den Landtag ein. Dieses System soll sicherstellen, dass aus jeder Region in Bayern ein Vertreter im Parlament vertreten ist.

Neben 13 Direktkandidaten werden im Wahlkreis Schwaben auch 13 Listenkandidaten gewählt. Die Parteien haben für den Wahlkreis Schwaben Listen aufgestellt, auf denen ihre Bewerber stehen. Die Wahlberechtigten in Bayern entscheiden sich mit ihrer Zweitstimme für einen dieser Kandidaten. Wer auf dem Wahlzettel auf Platz 1 steht, holt am Ende nicht automatisch den ersten Listenplatz. Es kann nämlich sein, dass ein Kandidat aus dem unteren Bereich der Liste mehr Stimmen bekommen.

Die Ergebnisse von Erststimme und Zweitstimme werden am Ende zu einer Gesamtstimme zusammengezählt. Diese entscheidet darüber, wie viele Sitze einer Partei im Landtag zustehen. Das ist ein Unterschied zur Bundestagswahl, bei der die Zahl der Sitze allein von der Zweitstimme abhängt. Die Sitze im Landtag werden zuerst mit den gewählten Direktkandidatinnen und Direktkandidaten besetzt. Stehen einer Partei noch mehr zu, gehen die an die Listenkandidaten, die die meisten Zweitstimmen bekommen haben. Allerdings muss eine Partei landesweit fünf Prozent der Gesamtstimmen erhalten, um überhaupt im Landtag vertreten zu sein.

Es kann in einem Wahlkreis vorkommen, dass eine Partei mehr Direktmandate holt, als ihr am Ende Sitze zustehen. Die gewählten Direktkandidaten sitzen dann aber dennoch im Landtag - man spricht von Überhangmandaten. Damit das Verhältnis stimmt, bekommen die anderen Parteien aber ebenfalls zusätzliche Sitze für ihre Listenkandidaten. Das sind dann die sogenannten Ausgleichsmandate.

Der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin von Bayern wird übrigens nicht direkt bei der Landtagswahl von den Bürgern gewählt. Diese Wahl liegt bei den Landtagsabgeordneten, die es ins Parlament geschafft haben.

Landtagswahl 2023 in Schwaben: Welche Parteien stehen hier zur Wahl?

Insgesamt wurden 15 Parteien zur Landtagswahl 2023 in Bayern zugelassen. Nur zehn davon treten aber in allen sieben Regierungsbezirken an, die anderen fünf Parteien nur in bestimmen. Im Wahlkreis Schwaben stehen laut Bayerischem Landesamt für Statistik diese 13 Parteien auf dem Stimmzettel zur Wahl.

CSU

Grüne

Freie Wähler

AfD

SPD

FDP

Linke

Bayernpartei

ÖDP

Die Partei

Tierschutzpartei

V-Partei

dieBasis

Die Partei der Humanisten lässt sich in Schwaben nicht wählen. Sie tritt nur in Oberbayern und Mittelfranken an. Auch die Partei Volt fehlt bei der Bayern-Wahl 2023 in Schwaben auf dem Wahlzettel. Sie lässt sich nur in Oberbayern, in der Oberpfalz und in Oberfranken wählen.