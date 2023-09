Ist eine Stimme an eine Kleinpartei verschenkt?

Kleine Parteien gewinnen nur wenige Wählerinnen und Wähler für sich. Welche Chancen haben sie im Wahlkampf und warum sind die trotzdem wichtig für die Demokratie?

In Bayern ist die Sache beinahe schon klar: CSU, die Grünen, Freie Wähler, AfD und SPD dürften sich bei der Landtagswahl voraussichtlich die meisten Wählerstimmen teilen. Insgesamt stehen am 8. Oktober aber 15 Parteien zur Wahl, von denen etliche nicht ins Parlament einziehen werden. Was treibt Kleinparteien trotz geringer Chancen an? Und sind Stimmen für Kleinparteien zugleich verlorene Stimmen? Wir klären die wichtigen Fragen.

Bei welchen Wahlen haben kleine Parteien die besten Chancen?

Auf kommunaler Ebene oder bei Europawahlen haben kleine Parteien bessere Chancen, denn: Es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde. "Dieser Umstand trägt dazu bei, dass Wählerinnen und Wähler auch bei Landes- und Bundeswahlen häufiger als früher Parteien wählen, die bislang nicht in den Parlamenten vertreten sind", sagt Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Sie beobachtet, dass die Parteibindung geringer geworden ist und die Bereitschaft, etwas auszuprobieren, größer. So hätten auch kleine Parteien immer wieder Zulauf. "Und das, obwohl die meisten wissen, dass die Stimme dann vermutlich verloren geht", sagt Münch. Verloren im Sinne von keiner direkten Auswirkung auf die Regierungsparteien.

Die einzelnen Kleinparteien hoffen aber auch auf die Bezirkstagswahlen, in denen sie nicht über die Fünf-Prozent-Hürde kommen müssen. Zudem wirken sich die Stimmen auf die Parteifinanzierung aus: Je mehr Stimmen, desto mehr Gelder stehen ihnen zur Verfügung.

Welche Chancen haben diese Kleinparteien bei der Landtagswahl?

"Eigentlich keine", sagt Münch. Sogar die Linke scheitert in Bayern an der Fünf-Prozent-Hürde. Es sei denn, es gäbe große Veränderungen im Wahlverhalten, schätzt die Wissenschaftlerin. Zumindest in Bezug auf etablierte Parteien. Grüne und AfD hätten in ihren Anfängen eine Nische gefunden und Themen besetzt, die auf Bundesebene noch nicht besetzt waren. Dadurch bekamen sie hohe Aufmerksamkeit und konnten sich etablieren. Eine Partei, die seit Jahren existiert, könne das nicht plötzlich schaffen.

Warum machen sie trotz geringer Chancen Wahlkampf?

Für die paneuropäische Partei Volt hat das nach Einschätzung von Ursula Münch viel mit der Bekanntheit zu tun und den Vorbereitungen auf die Europawahl, dort habe die Partei bessere Chancen. In diese Richtung blickt auch die Tierschutzpartei: "Eine Vervierfachung der Mandate würde uns sicher einen großen Motivationsschub für den bevorstehenden EU-Wahlkampf geben." Die Partei der Humanisten setzt darauf: "Bekanntheit erhöhen, Mitglieder gewinnen und (Wahlkampf-)Erfahrung sammeln." Einige der Parteien wollen die 1,25-Prozent-Hürde überspringen, damit sie im nächsten Wahlkampf keine Unterstützungsunterschriften mehr sammeln müssen. "Unsere Motivation ist natürlich unser Programm", sagt die Bayernpartei. Die Basis sieht die Motivation in ihrem Idealismus: "Wir möchten ganz nach Gandhi selbst die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen."

Was spricht dafür oder dagegen, eine Kleinpartei zu wählen?

"Es fällt mit Blick auf die Gefahr der Zersplitterung von Parlamenten schwer, dafür zu argumentieren", sagt Münch. Man setze allerdings ein Zeichen, welche Themen bei etablierten Parteien fehlen. "Und es ist allemal besser, als nicht zu wählen", betont die Politikexpertin. "Auch wer eine Kleinpartei wählt, trägt normalerweise zur Legitimation unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung bei." Allerdings sei ein Parlament durch mehr Parteien und mehr Fraktionen nicht arbeitsfähiger. Die Wahl einer Kleinpartei könne auch eine Protestwahl sein, sagt Münch: "Man will den Unmut über die Regierungsparteien kundtun, aber trotzdem wählen. Dabei aber keine extremistische Partei."

Haben Kleinparteien also keinen Einfluss auf die Demokratie?

Obwohl kleine Parteien keine parlamentarische Rolle spielen, gebe es immer wieder erfolgreiche Parteigründungen. Kleinparteien seien laut Münch also nicht irrelevant. Zudem veränderten sie in Teilen das Programm der etablierten Parteien: "Für Regierungs- und Oppositionsparteien schmerzt es, wenn sie ihre Wählerschaft nicht erreichen können." Sie prägen zudem den öffentlichen Diskurs, wie das Beispiel der ÖDP zeigt: "Sie war noch nie bei Wahlen erfolgreich, hat aber durch das Thema Volksbegehren in Bayern immer wieder sowohl den Freistaat als auch die öffentlichen Debatten geprägt", sagt Münch.

Hier die Antworten der Kleinparteien in alphabetischer Reihenfolge:

Bayernpartei 1 / 3 Zurück Vorwärts Was motiviert sie? "Unsere Motivation ist natürlich unser Programm. Wenn eine Partei sich allein danach ausrichten würde, ob sie über eine gewisse Hürde kommt, würde es keinerlei Innovation geben. Außerdem sind wir davon überzeugt, dass unsere Vorstellungen immer mehr Unterstützer finden werden."

Was ist das Ziel? "Der Einzug in den Landtag."

Wie motivieren sie sich? "Wir sehen unsere guten Chancen."

dieBasis 1 / 3 Zurück Vorwärts Was treibt die Basis an? "Die basisdemokratische Partei Deutschlands (kurz dieBasis) hat sich erst im Juli 2020 gegründet und tritt folglich zum ersten Mal bei der Landtagswahl in Bayern an. Somit können wir noch gar nicht abschätzen, bei wie viel Prozent wir liegen und wie die Entwicklung der nächsten Jahre sein wird. Uns treibt vor allem das Ziel an, wie der Name schon erahnen lässt, mehr basisdemokratische Prozesse in der Politik zu etablieren. Mehrere Umfragen, u.a. von Insa, haben gezeigt, dass sich auch die Bürger dieses Landes mehr Beteiligung an politischen Entscheidungen wünschen. Wir setzen uns dafür ein, dass Pluralismus und Mitbestimmung auf allen Ebenen gestärkt werden. Die Politik soll von unten nach oben gestaltet werden. Wir wollen regionale Souveränität und Abbau sozialer Ungerechtigkeit."

Was sind die Ziele? "Wir möchten Formen der direkten Demokratie und basisdemokratischer Prozesse bekannter machen und auch einfordern."

Wie motivieren sie sich? "Wir sehen uns als ein politischer Arm einer Bewegung, als ein Zusammenschluss von Bürgern aus allen Schichten der Gesellschaft, aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen und aus unterschiedlicher nationaler Herkunft. Was uns eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen und respektvollen Miteinander in einer Gesellschaft, in der wir unsere individuelle Freiheit leben und unsere Selbstbestimmung ausüben können. Wir sind überzeugt, dass ein Mensch nur so seine schöpferischen und kreativen Gaben voll entfalten und für seine Kinder ein gesundes Umfeld für ein glückliches und gedeihliches Leben gestalten kann. Und nur dann kann er auch ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft sein. Dieser Wunsch treibt uns tagtäglich an und sorgt dafür, dass wir dafür viel unserer "Freizeit" dafür hergeben. Wir möchten ganz nach Gandhi selbst die Veränderung sein, die wir uns für die Welt wünschen."

DIE PARTEI 1 / 3 Zurück Vorwärts Was treibt sie an? "Der demokratische Ansatz auf dem die Politik in diesem Land fußt."

Was sind die Ziele? "Schwaben nicht dem Franken überlassen"

Was motiviert sie? "Bis in die Haarspitzen sind wir motiviert. Einfach durch das Tun der anderen Parteien, denen es nur um simple Posten geht. Wir wollen, dass es unsere Kinder einmal besser haben als ihre."

ÖDP 1 / 3 Zurück Vorwärts Was treibt die ÖDP an? "Wir kümmern uns um Themen, die die Parlamentsparteien weitgehend unbearbeitet liegen lassen. Die Klimaüberhitzung und die Krise der Artenvielfalt stellen die Gesellschaft vor existenzielle Fragen, die noch dramatischere Auswirkungen haben können als die Krisen, die uns bisher schon belasten."

Was sind die Ziele? "Wir wollen in den Landtag. Es wird Monat für Monat deutlicher: Die Grünen brauchen ein ökologisches Korrektiv. Immer mehr Menschen erkennen, dass es keinen großen Unterschied macht, ob die Grünen 14 oder 16 Prozent bekommen. Es ist sicher, dass sie in der Opposition landen. Zwei oder drei Prozent mehr für die ÖDP würden in Bayern aber vieles verändern."

Wie motivieren sie sich trotz geringer Chancen? "Die Lebenschancen kommender Generationen sind unsere Motivation. Vor gut 50 Jahren haben Wissenschaftler bereits davor gewarnt, dass es auf einem begrenzten Planeten kein unbegrenztes materielles Wirtschaftswachstum geben kann. Wir müssen maßvoller konsumieren und die Ansprüche an unseren Planeten reduzieren. Die etablierte Politik interessiert das nicht. Sie fordert ein weiter so. Wir machen Politik für unsere Kinder und Enkel. Sie werden die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts erleben. Unser Heute entscheidet über Ihr Morgen."

Partei der Humanisten (PdH) 1 / 2 Zurück Vorwärts Was treibt die Partei an? "Aber was uns generell antreibt, ist der Wunsch, bessere Politik zu machen. Sowohl von der Herangehensweise als auch von den Inhalten her. Das ist einmalig in der deutschen Parteienlandschaft und das treibt uns an. Und die Aussicht, irgendwann in den nächsten Jahren auch mal die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken, wenn wir mal bekannter werden. Übrigens: Es gibt noch andere, niedrigschwelligere Hürden, die auch schon helfen: zum Beispiel ein Prozent bei der bayerischen Landtagswahl für die Parteienfinanzierung oder 1,25 Prozent, um keine Unterstützerunterschriften mehr sammeln zu müssen."

Was sind die Ziele? "Bekanntheit erhöhen, Mitglieder gewinnen und (Wahlkampf-)Erfahrung sammeln. Und natürlich möchten wir auch ein relativ gutes Wahlergebnis einfahren, weil das wiederum motiviert. Zum Beispiel für die Europawahl nächstes Jahr."

Tierschutzpartei 1 / 3 Zurück Vorwärts Was treibt sie an? "Die Tierschutzpartei existiert seit über 30 Jahren, aber wir haben 2018 zum ersten Mal an regionalen bayerischen Wahlen teilgenommen und sind sofort in den Bezirkstag von Oberbayern eingezogen. 2023 kandidieren wir zum ersten Mal auch in Schwaben. Weil es bei den Bezirkswahlen keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, rechnen wir diesmal mit zwei Mandaten (statt bisher einem) in Oberbayern und mit je einem ersten Mandat in Schwaben und Mittelfranken."

Was sind die Ziele? "Bei der Landtagswahl gibt es für uns eine ganz bedeutende Hürde, nämlich die 1,25 %. Ab diesem Stimmenanteil muss man in Bayern keine Unterstützungsunterschriften mehr für die Wahlzulassung sammeln. Diese Hürde wollen wir diesmal überspringen."

Was motiviert sie? "Wir erinnern unsere Parteimitglieder immer wieder daran, dass es ja auch die Bezirkswahlen gibt und wir es 2018 in Oberbayern knapp geschafft haben, ein Mandat zu gewinnen. Damals hatten wir in ganz Bayern 16 Kandidierende; diesmal sind es 61, also ein glatter Zahlendreher. Eine Vervierfachung des einen Mandats (zweimal Oberbayern, einmal Schwaben, einmal Mittelfranken) würde uns sicher einen großen Motivationsschub für den bevorstehenden EU-Wahlkampf geben."

V-Partei³ 1 / 3 Zurück Vorwärts Was treibt die V-Partei³ an? "Die V-Partei³ ist erst wenige Jahre jung. Wir haben erst einmal an der Landtagswahl Bayern (2018) teilgenommen und da gerade in Schwaben im Verhältnis zu anderen kleineren Parteien einen Achtungserfolg erzielt. Im Gegensatz zu anderen Parteien ist uns aber auch besonders wichtig, Inhalte zu transportieren. Wir klären zum Beispiel darüber auf, weshalb eine vegane Ernährung CO2 spart und vor Krankheiten schützen kann. Die V-Partei³ beteiligen uns an der Meinungsbildung und natürlich freuen wir uns, wenn wir für unsere ehrliche und direkte Art auch Anerkennung in Form von Stimmen erhalten."

Was sind die Ziele? "Wir bieten all jenen Menschen eine frische Alternative, die z. B. von den Grünen und ihren gebrochenen Wahlversprechen enttäuscht sind. Ich habe das häufig auf der Straße gehört, dass diese Landtagswahl von vielen als Protest genutzt werden wird. Und natürlich versuchen wir die Wahlteilnahme zu nutzen, um über unsere politische Agenda zu informieren und damit Menschen informieren und inspirieren."

Wie motivieren sie sich? "Jeder Olympiasieger hat einmal klein begonnen und in Augsburg sind wir ja bereits im Stadtrat vertreten. Unser Ziel ist es, größer und bekannter zu werden."