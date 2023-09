Stimmkreis Aschaffenburg-Ost: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier gibt es die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Aschaffenburg-Ost. Direkt nach der Auszählung finden Sie die Ergebnisse am Wahlabend hier.

Im Herbst ist es wieder so weit: Es findet die 19. Landtagswahl in Bayern statt, ebenso wie die Wahl der bayerischen Bezirkstage und in manchen Regionen der Landräte und (Ober-) Bürgermeister. Der Freistaat Bayern besteht aus 91 Bezirken, einer von ihnen ist der Stimmkreis Aschaffenburg-Ost (601) in Unterfranken.

Im Datencenter haben wir alle Infos zur anstehenden Bayernwahl für Sie. Nach der Stimmenauszählung gibt es hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 aus dem Stimmkreis Aschaffenburg-Ost. Zudem finden Sie hier das Wahlergebnis von 2018.

Wahlergebnisse für Aschaffenburg-Ost: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der genaue Wahl-Termin ist der 8. Oktober 2023. An diesem Tag haben alle wahlberechtigten Bürger Bayerns bis 18 Uhr die Möglichkeit, ein Wahllokal zu besuchen und dort ihre Kreuze zu setzen. Für alle Wähler, die nicht vor Ort sein konnten gibt es eine zweite Option, ihre Stimme abzugeben: Die Beantragung der Briefwahl, welche bereits im Voraus möglich war. Für den Stimmkreis Aschaffenburg-Ost finden Sie das Wahlergebnis der Landtagswahl 2023 hier live im Datencenter. Das endgültige Ergebnis lässt sich dann mit den Prognosen aus den Umfragen und Trends vergleichen.

Die Landtagswahl funktioniert nach dem Verhältniswahrecht. Das bedeutet, dass alle Wähler und Wählerinnen eine Erst- und Zweitstimme haben, die für die Sitzverteilung im bayrischen Landesparlament entscheidend sind. Die Erststimme steht für den Direktkandidaten eines Stimmkreises, die Zweitstimme für die aufgelisteten Kandidaten und Parteien. Aus beiden Stimmen ergibt sich die Gesamtstimme, welche entscheidet, wie viele Sitze jede Partei im Landtag erhält. Parteien und Wählergruppen, die weniger als fünf Prozent der Gesamtstimmen erreichen, erhalten keinen Sitz.

Aschaffenburg-Ost: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 601 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis 601 umfasst einige Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Aschaffenburg. Alle weiteren Orte finden Sie unter Aschaffenburg-West (602). Hier gibt es eine Übersicht zu allen Orten, die zum Stimmkreis Aschaffenburg-Ost gehören:

Gemeinden aus dem Landkreis Aschaffenburg:

Alzenau

Bessenbach

Geiselbach

Hösbach

Kahl a. Main

Karlstein a. Main

a. Main Kleinostheim

Laufach

Mömbris

Rothenbuch

Sailauf

Waldaschaff

Weibersbrunn

Die Verwaltungsgemeinschaften:

Heigenbrücken mit Heigenbrücken und Heinrichsthal

mit und Mespelbrunn mit Dammbach, Heimbuchenthal und Mespelbrunn

mit Dammbach, und Schöllkrippen mit Blankenbach , Kleinkahl , Krombach , Schöllkrippen , Sommerkahl , Westerngrund und Wiesen

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Aschaffenburg-Ost

Bei der Landtagswahl 2018 lag die Wahlbeteiligung im Stimmkreis Aschaffenburg-Ost bei 73 Prozent, Direktkandidatin wurde Judith Gerlach von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 601 von 2018:

CSU : 40,2 Prozent

40,2 Prozent Grüne: 16,2 Prozent

16,2 Prozent AfD : 10,9 Prozent

10,9 Prozent Freie Wähler : 10,0 Prozent

10,0 Prozent SPD : 9,4 Prozent

9,4 Prozent FDP : 6,7 Prozent

6,7 Prozent Die Linke : 2,9 Prozent

2,9 Prozent Sonstige: 3,7 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 von Aschaffenburg-Ost: