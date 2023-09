Stimmkreis Aschaffenburg-West: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Das sind die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Aschaffenburg-West. Zudem gibt es hier weitere Infos und die Ergebnisse der letzten Bayernwahl.

Im Zuge der Landtagswahl 2023, die diesen Herbst in Bayern stattfindet, wird auch im Stimmkreis Aschaffenburg-West (602) gewählt. Insgesamt zählt der Freistaat Bayern 91 Bezirke – davon findet in manchen parallel zur Landtagswahl außerdem die Wahl der bayerischen Bezirkstage und der Landräte und (Ober-) Bürgermeister statt.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zur anstehenden Bayernwahl. In unserem Datencenter gibt es außerdem die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 für Aschaffenburg-West, sobald die Stimmenauszählung beendet ist. Zum Vergleich mit der letzten Wahl von vor fünf Jahren haben wir weiter unten außerdem das Wahlergebnis von 2018 aufgeführt.

Wahlergebnisse für Aschaffenburg-West: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der Termin der Wahl ist der 8. Oktober 2023. Die Wahllokale haben am Wahltag bis 18 Uhr geöffnet – so lange gibt es für alle Bürger mit Wahlberechtigung die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben. Wer sein Wahlrecht per Briefwahl in Anspruch nehmen will, konnte diese bereits vorab beantragen und so per Brief sein Kreuz setzen. Im Anschluss an die Stimmenauszählung gibt es hier im Datencenter live das Wahlergebnis der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Aschaffenburg-West. Bisher gab es lediglich Prognosen, die aus Umfragen zur Bayernwahl errechnet wurden. Die Ergebnisse im Überblick:

Bei der Landtagswahl wird nach dem Verhältniswahrecht entschieden, welche Parteien und Wählergruppen in das bayrische Landesparlament einziehen. Alle Wähler und Wählerinnen haben eine Erststimme, die für den Direktkandidaten eines Stimmkreises steht, sowie eine Zweitstimme, die für die Kandidaten und Parteien aus den Wahlkreislisten steht. Die Gesamtstimme aus Erst- und Zweitstimme entscheidet schließlich, wie viele Sitze die Parteien im Landtag erhalten. Alle Parteien mit weniger als fünf Prozent der Gesamtstimmen erhalten keinen Sitz.

Aschaffenburg-West: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 602 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zu Aschaffenburg-West gehört neben einigen Gemeinden aus dem Landkreis Aschaffenburg auch die Stadt Aschaffenburg selbst. Alle anderen Orte aus der Umgebung finden Sie unter Aschaffenburg-Ost (601). Diese Gemeinden gehören zum Stimmkreis 602:

Stadt: Kreisfreie Stadt Aschaffenburg

Gemeinden aus dem Landkreis Aschaffenburg:

Glattbach

Goldbach

Großostheim

Haibach

Johannesberg

Mainaschaff

Stockstadt a. Main

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Aschaffenburg-West

Bei der letzten Landtagswahl von 2018 gab es im Stimmkreis Aschaffenburg-West eine Wahlbeteiligung von etwa bei 70 Prozent. Direktkandidat im Stimmkreis 602 wurde Prof. Dr. Winfried Bausback von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 602 von 2018:

CSU : 37,3 Prozent

37,3 Prozent Grüne: 18,6 Prozent

18,6 Prozent SPD : 14,7 Prozent

14,7 Prozent AfD : 10,9 Prozent

10,9 Prozent FDP : 6,2 Prozent

6,2 Prozent Freie Wähler : 5,3 Prozent

5,3 Prozent Die Linke : 3,3 Prozent

3,3 Prozent Sonstige: 3,7 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 von Aschaffenburg-West: