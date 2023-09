Stimmkreis Bad Kissingen: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Bad Kissingen gibt es hier. Alle Infos zur Bayernwahl und die Ergebnisse von 2018 haben wir ebenfalls hier für Sie.

Anfang Oktober ist es in Bayern wieder so weit: Die Landtagswahl 2023 steht an. Alle fünf Jahre wird neu gewählt, die letzte Bayernwahl fand 2018 statt. Außerdem finden in manchen Regionen des Freistaats am selben Tag die Wahlen der bayerischen Bezirkstage sowie der Landräte und (Ober-) Bürgermeister statt.

Einer der 91 Bezirke Bayerns ist der Stimmkreis Bad Kissingen (603). In diesem Artikel gibt es die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bad Kissingen. Außerdem haben wir hier alle Infos dazu, welche Gemeinden der Kreis 603 einschließt und wie die Wahlergebnisse von 2018 aussahen.

Wahlergebnisse für Bad Kissingen: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Nach der abgeschlossenen Stimmenauszählung finden Sie hier live das Wahlergebnis der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Bad Kissingen. Sobald die endgültigen Ergebnisse vorliegen, lässt sich außerdem bewerten, ob diese mit den Prognosen aus den Umfragen zur Bayernwahl übereinstimmen.

Die Landtagswahl funktioniert nach dem Verhältniswahlrecht, was bedeutet, dass es eine Erst- und Zweitstimme gibt, die abgegeben werden können. Die beiden Stimmen entscheiden, welche Parteien und Wählergruppen Einzug in den bayrischen Landtag erhalten. Die Erststimme steht für den Direktkandidaten eines Stimmkreises, die Zweitstimme für die Kandidaten und Parteien auf den Wahlkreislisten. Wo die Erststimme also den Kandidaten oder die Kandidatin für jeden Stimmkreis bestimmt, entscheidet die Gesamtstimme am Ende, wie viele Sitze die Parteien im Parlament erhalten.

Der Wahl-Termin fällt dieses Mal auf den 8. Oktober 2023. Am Wahlsonntag sind die Wahllokale im ganzen Bundesland bis 18 Uhr geöffnet und alle Stimmberechtigten dürfen ihre Kreuze setzen. Wer flexibler sein will, kann schon im Voraus per Briefwahl seine Stimme abgeben.

Bad Kissingen: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 603 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Bad Kissingen schließt alle Gemeinden aus dem eigenen Landkreis, sowie weitere aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld mit ein. Alle weiteren Orte finden Sie im Artikel zum Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld (604). Das sind alle Gemeinden des Stimmkreises 603:

Landkreis Bad Kissingen

Aura an der Saale

Bad Bocklet

Bad Brückenau

Bad Kissingen

Burkardroth

Elfershausen

Euerdorf

Fuchsstadt

Geroda

Hammelburg

Maßbach

Motten

Münnerstadt

Nüdlingen

Oberleichtersbach

Oberthulba

Oerlenbach

Ramsthal

Rannungen

Riedenberg

Schondra

Sulzthal

Thundorf in Unterfranken

Wartmannsroth

Wildflecken

Zeitlofs

Gemeinden aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld:

Bischofsheim a. d. Rhön

a. d. Oberelsbach

Sandberg

Die Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld:

Fladungen mit Fladungen , Hausen und Nordheim v. d. Rhön

mit , Hausen und v. d. Ostheim v. d. Rhön mit Ostheim v. d. Rhön , Sondheim v. d. Rhön und Willmars

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Bad Kissingen

Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis Bad Kissingen lag 2018 bei etwa 72 Prozent. Sandro Kirchner wurde mit der CSU zum Direktkandidaten gewählt.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 603 von 2018:

CSU : 49,5 Prozent

49,5 Prozent Grüne: 11,5 Prozent

11,5 Prozent AfD : 10,4 Prozent

10,4 Prozent Freie Wähler : 9,4 Prozent

9,4 Prozent SPD : 7,9 Prozent

7,9 Prozent FDP : 4,2 Prozent

4,2 Prozent Die Linke : 3,8 Prozent

3,8 Prozent Sonstige: 3,2 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 von Bad Kissingen: