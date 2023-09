Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie alle Infos zur Landtagswahl 2023, die Wahlergebnisse im Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld und die Ergebnisse der vergangenen Bayernwahl.

Im Oktober steht in Bayern die Landtagswahl 2023 an. Alle fünf Jahre findet die Bayernwahl statt, die letzte war im Jahr 2018. Am Tag der Wahl werden in manchen Bezirken Bayerns außerdem die Wahlen der bayerischen Bezirkstage sowie der Landräte und (Ober-) Bürgermeister abgehalten. Der Freistaat zählt insgesamt 91 Bezirke zu denen auch der Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld (604) gehört.

In diesem Artikel finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Haßberge, Rhön-Grabfeld. Des Weiteren gibt es hier detaillierte Infos zu allen Gemeinden und Ortschaften, die zum Kreis 604 zählen. Zum Vergleich mit den diesjährigen Wahlergebnissen haben wir außerdem die Ergebnisse der Bayernwahl von 2018 für Sie.

Wahlergebnisse für Haßberge, Rhön-Grabfeld: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Der genaue Wahl-Termin ist der 8. Oktober 2023. Direkt im Anschluss an die Stimmenauszählung finden Sie hier das Wahlergebnis der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld. Die Ergebnisse lassen sich dann außerdem mit den Prognosen aus den Umfragen zur Bayernwahl vergleichen, sowie mit den Wahlergebnissen von 2018.

Am Wahlsonntag hatten die Wahllokale in Bayern bis 18 Uhr geöffnet. Alle, die nicht vor Ort sein können, haben im Voraus die Möglichkeit die Briefwahl zu beantragen und so ihr Stimmrecht wahrzunehmen. Da die Bayernwahl nach dem Verhältniswahlrecht abläuft, hat jeder wahlberechtigte Bürger eine Erst- und Zweistimme. Mit der Erststimme wird der Direktkandidaten eines Stimmkreises gewählt, die Zweitstimme entscheidet über die Kandidaten und ihre zugehörigen Parteien oder Wahlgruppen aus den Wahlkreislisten. Am Ende wird durch die Gesamtstimme bestimmt, wie viele Sitze die Parteien im bayrischen Landtag erhalten.

Haßberge, Rhön-Grabfeld: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 604 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld umfasst viele Gemeinden aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld, sowie den gesamten Landkreis Haßberge. Alle weiteren Gemeinden aus Rhön-Grabfeld gehören zum Stimmkreis Bad Kissingen (603). Diese Orte gehören zu Haßberge, Rhön-Grabfeld:

Landkreis Haßberge

Aidhausen

Breitbrunn

Bundorf

Burgpreppach

Ebelsbach

Ebern

Eltmann

Ermershausen

Gädheim

Haßfurt

Hofheim in Unterfranken

in Kirchlauter

Knetzgau

Königsberg in Bayern

in Maroldsweisach

Oberaurach

Pfarrweisach

Rauhenebrach

Rentweinsdorf

Riedbach

Sand am Main

Stettfeld

Theres

Untermerzbach

Wonfurt

Zeil am Main

Gemeinden aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld:

Bad Königshofen i. Grabfeld

i. Grabfeld Bad Neustadt a. d. Saale

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld

Bad Königshofen i. Grabfeld mit Aubstadt, Großbardorf , Herbstadt, Höchheim , Sulzdorf a. d. Lederhecke, Sulzfeld und Trappstadt

i. Grabfeld mit Aubstadt, , Herbstadt, , a. d. Lederhecke, und Bad Neustadt a. d. Saale mit Burglauer , Hohenroth , Niederlauer , Rödelmaier , Salz, Schönau a. d. Brend und Strahlungen

, , , , Salz, a. d. Brend und Strahlungen Heustreu mit Heustreu , Hollstadt , Unsleben und Wollbach

mit , , und Mellrichstadt mit Bastheim , Hendungen , Mellrichstadt , Oberstreu und Stockheim

mit , , , Oberstreu und Saal a. d. Saale mit Großeibstadt , Saal a. d. Saale und Wülfershausen a. d. Saale

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld

Die Wahlbeteiligung im Stimmkreis Haßberge, Rhön-Grabfeld lag 2018 bei rund 73 Prozent. Zum Direktkandidaten wurde Steffen Vogel von der CSU gewählt.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 604 von 2018:

CSU : 46,9 Prozent

46,9 Prozent Grüne: 12,7 Prozent

12,7 Prozent Freie Wähler : 10,7 Prozent

10,7 Prozent AfD : 10,2 Prozent

10,2 Prozent SPD : 7,5 Prozent

7,5 Prozent FDP : 4,0 Prozent

4,0 Prozent Die Linke : 4,0 Prozent

4,0 Prozent Sonstige: 4,1 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 von Haßberge, Rhön-Grabfeld: