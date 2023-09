Stimmkreis Main-Spessart: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Main-Spessart. Alle Infos und die Ergebnisse der vergangenen Bayernwahl gibt es hier.

In Bayern findet im Herbst 2023 die Landtagwahl statt, in allen 91 Bezirken des Freistaats können die Bürger und Bürgerinnen zur Wahl gehen. Neben der Bayernwahl werden an manchen Orten zur selben Zeit die Wahlen der bayerischen Bezirkstage sowie der Landräte und (Ober-) Bürgermeister abgehalten.

Zu Bayerns Stimmkreisen gehört auch der unterfränkische Main-Spessart mit der Nummer 606. Direkt im Anschluss an die Stimmenauszählung gibt es Sie hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 für den Stimmkreis Main-Spessart. Die Ergebnisse der letzten Landtagswahl von 2018 haben wir ebenfalls für Sie.

Wahlergebnisse für Main-Spessart: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Im Herbst, genauer gesagt am 8. Oktober 2023, ist es so weit: Die Bayernwahl steht an. Am Wahl-Termin sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet, doch wer seine Stimme nicht vor Ort abgeben kann, hatte vorab die Möglichkeit Briefwahl zu beantragen und so sein Wahlrecht wahrzunehmen. Alle weiteren Infos zur Landtagswahl sowie das Wahlergebnis des Stimmkreises Main-Spessart haben wir nach der Stimmenauszählung hier in unserem Datencenter für Sie. Sobald die finalen Ergebnisse da sind, lässt sich außerdem ein Vergleich mit den Umfragen zur Bayernwahl ziehen: Ähneln sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Prognosen?

Bei der Landtagswahl hat jeder Stimmberechtigte eine Erst- und eine Zweitstimme. Die Erststimme steht für den Direktkandidaten des jeweiligen Stimmkreises und die Zweitstimme steht für die aufgelisteten Kandidaten und deren Parteien. Die Gesamtstimme, welche sich aus beiden Stimmen ergibt, steht am Ende dafür, wie viele Sitze jede Partei im bayrischen Landesparlament erhält. Alle Parteien mit weniger als 5 Prozent der Gesamtstimmen nehmen nicht an der Sitzverteilung teil.

Main-Spessart: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 606 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis Main-Spessart gehören insgesamt 40 Gemeinden und sieben Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Main-Spessart. Diese finden Sie hier im Überblick.

Gemeinden aus dem Landkreis Main-Spessart:

Arnstein

Eußenheim

Frammersbach

Karlstadt

Reineck

Triefenstein

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis 606:

Burgsinn mit Aura im Sinngrund, Burgsinn , Fellen, Mittelsinn, Obersinn

mit Aura im Sinngrund, , Fellen, Mittelsinn, Obersinn Gemünden am Main mit Gemünden am Main, Gössenheim , Gräfendorf und Karsbach

am Main mit am Main, , und Kreuzwertheim mit Hasloch , Kreuzwertheim und Schollbrunn

mit , und Schollbrunn Lohr am Main mit Lohr am Main , Neuendorf , Neustadt am Main, Rechtenbach , Steinfeld

mit , , Neustadt am Main, , Steinfeld Marktheidenfeld mit Birkenfeld , Bischbrunn , Erlenbach bei Marktheidenfeld , Esselbach , Hafenlohr , Karbach , Roden, Rothenfels , Urspringen

mit , , bei , , , , Roden, , Urspringen Partenstein mit Neuhütten , Partenstein und Wiesenthal

mit , und Zellingen mit Himmelstadt , Retzstadt , Thüngen und Zellingen

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Main-Spessart

Zum Vergleich finden Sie hier das Ergebnis der Bayernwahl von 2018 in Main-Spessart. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 74 Prozent, Direktkandidat wurde Thorsten Schwab von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 606 von 2018:

CSU : 38,6 Prozent

38,6 Prozent Freie Wähler : 14,1 Prozent

14,1 Prozent Grüne: 12,8 Prozent

12,8 Prozent SPD : 12,6 Prozent

12,6 Prozent AfD : 9,2 Prozent

9,2 Prozent FDP : 4,3 Prozent

4,3 Prozent Die Linke : 2,7 Prozent

2,7 Prozent Sonstige: 5,6 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Main-Spessart: