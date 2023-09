Stimmkreis Miltenberg: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

In diesem Artikel finden Sie die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023, sowie alle Infos und die Ergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Miltenberg.

Anfang Oktober wird in ganz Bayern die Landtagswahl 2023 abgehalten, bei der die Bürger und Bürgerinnen aus allen 91 Stimmkreisen das neue Landesparlament wählen können. Zeitgleich finden in manchen Teilen des Freistaats die Wahlen der bayerischen Bezirkstage sowie der Landräte und (Ober-) Bürgermeister statt. Im bayrischen Unterfranken liegt der Stimmkreis Miltenberg, welcher die Nummer 607 trägt. Auch dort wird im Herbst dieses Jahres gewählt.

Im Anschluss an die Stimmenauszählung der Bayernwahl 2023 finden Sie in diesem Artikel die Wahlergebnisse für den Stimmkreis Miltenberg. Zusätzlich haben wir hier die Ergebnisse der Landtagswahl von 2018 aus dem Bezirk 607 für Sie.

Wahlergebnisse für Miltenberg: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Hier erhalten Sie alle weiteren Infos zu Landtagswahl 2023, sowie das Wahlergebnis aus Miltenberg, sobald die Stimmenauszählung abgeschlossen ist. Ähneln die Ergebnisse der Bayernwahl vom Stimmkreis 607 den Prognosen aus den Umfragen?

Alle Wähler und Wählerinnen mit Stimmrecht haben bei der Wahl eine Erst- und Zweitstimme. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat des Stimmkreises gewählt, welcher diesen repräsentiert. Die Zweitstimme steht für die Kandidaten und Parteien aus den Listen. Schließlich entscheidet die Gesamtstimme, die sich aus beiden Stimmen ergibt, wie viele Sitze die Parteien im Landesparlament bekommen. Parteien, die weniger als 5 Prozent der Gesamtstimmen erreichen, erhalten keine Sitze im Landtag.

Das genaue Datum der Landtagswahl ist der 8. Oktober 2023, dann sind alle Wahllokale in Bayern bis 18 Uhr geöffnet. Alle, die am Wahl-Termin verhindert sind, konnten schon im Voraus Briefwahl beantragen und ihre Stimme so per Post abgeben.

Miltenberg: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 607 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Miltenberg umfasst alle Gemeinden aus dem gleichnamigen Landkreis. Insgesamt gibt es 32 politische Gemeinden und fünf Verwaltungsgemeinschaften. Hier finden Sie ein Überblick zu allen Orten im Stimmkreis 607:

Gemeinden aus dem Landkreis Miltenberg:

Amorbach

Collenberg

Dorfprozelten

Eichenbühl

Elsenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Faulbach

Großheubach

Großwallstadt

Kirchzell

Klingenberg am Main

Leidersbach

Miltenberg

Mömlingen

Niedernberg

Obernburg am Main

am Main Schneeberg

Sulzbach am Main

Weilbach

Wörth am Main

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis 607:

Erftal mit Bürgstadt , Erftal und Neunkirchen

, Erftal und Kleinheubach mit Kleinheubach , Laudenbach und Rüdenau

mit , und Rüdenau Kleinwallstadt mit Hausen und Kleinwallstadt

mit Hausen und Mönchberg mit Mönchberg und Röllbach

mit und Stadtprozelten mit Altenbruch und Stadtprozelten

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Miltenberg

Hier haben wir das Ergebnis der Bayernwahl von 2018 in Miltenberg für Sie. Letztes Mal gab es dort eine Wahlbeteiligung von etwa 70 Prozent und Direktkandidat wurde Berthold Rüth von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 607 von 2018:

CSU : 39,0 Prozent

39,0 Prozent Grüne: 14,7 Prozent

14,7 Prozent Freie Wähler : 13,8 Prozent

13,8 Prozent SPD : 10,2 Prozent

10,2 Prozent AfD : 10,1 Prozent

10,1 Prozent FDP : 5,2 Prozent

5,2 Prozent Die Linke : 3,2 Prozent

3,2 Prozent Sonstige: 3,7 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Miltenberg: