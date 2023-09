Stimmkreis Würzburg-Land: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie die Ergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Würzburg-Land. Alle Infos zur Landtagswahl 2023 und die Wahlergebnisse gibt es in diesem Artikel.

Im Oktober 2023 findet in Bayern die Landtagswahl statt - in allen Stimmkreisen des Freistaats können die Bürger und Bürgerinnen ihre Stimme abgeben. Einer dieser 91 Bezirke ist Würzburg-Land in Unterfranken mit der Nummer 609.

In diesem Artikel finden Sie nach der Stimmenauszählung die Ergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Würzburg-Land. Anschließend erfahren Sie hier, welche Orte zum Stimmkreis 609 gehören. Zu guter Letzt haben wir außerdem die Ergebnisse der Bayernwahl von 2018 für Sie.

Wahlergebnisse für Würzburg-Land: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Unmittelbar nachdem die Wahl abgeschlossen ist, startet die Stimmenauszählung. Im Anschluss daran finden Sie hier im Datencenter das Wahlergebnis der Bayernwahl 2023 aus dem Stimmkreis Würzburg-Land. Dann lässt sich außerdem untersuchen, ob das Stimmungsbild aus den Umfragen zu den entgültigen Ergebnissen der Landtagswahl passt.

Alle fünf Jahre wird das Landesparlament neu gewählt – die letzte Bayernwahl war im Jahr 2018. Der genaue Wahltermin ist der 8. Oktober 2023, die Wahllokale sind an diesem Sonntag bis 18 Uhr geöffnet und laden alle stimmberechtigten Bürger und Bürgerinnen Bayerns zur Wahl ein. Wer nicht vor Ort wählen kann oder möchte, kann vor dem Wahltermin Briefwahl beantragen und sein Kreuz per Post verschicken.

Alle Wähler und Wählerinnen haben bei der Landtagswahl 2023 eine Erst und eine Zweitstimme, die unterschiedliche Bedeutungen haben: Die Erststimme steht für die Direktkandidaten der Stimmkreise, die Zweistimme steht für die Kandidaten und deren Parteien oder Wählergruppen aus den Listen. Die Gesamtstimme zeigt am Ende an, wie viele Sitze die Parteien im Landtag erhalten. Liegt der Stimmenanteil einer Partei unter 5 Prozent, gibt es keinen Sitz.

Würzburg-Land: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 609 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Würzburg-Land liegt in direkter Nachbarschaft zur unterfränkischen Hauptstadt Würzburg und zu ihm gehören auch einige Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Würzburg. Die restlichen Orte aus der Region sind Teil des Stimmkreises Würzburg-Stadt (610). Diese Orte gehören zum Stimmkreis 609:

Gemeinden aus dem Landkreis Würzburg:

Eisingen

Gaukönigshofen

Güntersleben

Hausen b. Würzburg

Höchberg

Kleinrinderfeld

Kürnach

Leinach

Neurunn

Ochsenfurt

Randersacker

Reichenberg

Rimpar

Theilheim

Thüngersheim

Unterpleichfeld

Veitshöchheim

Waldbrunn

Waldbüttelbrunn

Zell a. Main

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Stimmkreis 609:

Aub mit Aub, Gelchsheim und Sonderhofen

und Sonderhofen Bergtheim mit Bergtheim und Oberpleichfeld

mit und Eibelstadt mit Eibelstadt , Frickenhausen a. Main, Sommerhausen und Winterhausen

mit , a. Main, und Estenfeld mit Eisenheim, Estenfeld und Prosselsheim

mit Eisenheim, und Giebelstadt mit Bütthard und Giebelstadt

mit und Helmstadt mit Helmstadt , Holzkirchen , Remlingen und Uettingen

mit , , und Hettstadt mit Greußenheim und Hettstadt

mit und Kirchheim mit Geroldshausen und Kirchheim

mit und Kist mit Altertheim und Kist

mit Altertheim und Margetshöchheim mit Erlabrunn und Margetshöchheim

mit und Röttingen mit Bieberehren , Riedenheim, Röttingen und Tauberrettersheim

Ergebnisse der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Würzburg-Land

Hier finden Sie das Ergebnis der Bayernwahl von 2018 im Stimmkreis Würzburg-Land. Dort lag die Wahlbeteiligung bei etwa 78 Prozent, Direktkandidat wurde Manfred Ländner von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 609 von 2018:

CSU : 38,6 Prozent

38,6 Prozent Grüne: 19,4 Prozent

19,4 Prozent SPD : 12,2 Prozent

12,2 Prozent Freie Wähler : 9,1 Prozent

9,1 Prozent AfD : 7,9 Prozent

7,9 Prozent FDP : 5,0 Prozent

5,0 Prozent Die Linke : 2,9 Prozent

2,9 Prozent Sonstige: 5,0 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Würzburg-Land: