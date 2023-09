Stimmkreis Würzburg-Stadt: Ergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Würzburg-Stadt finden Sie am Wahlabend hier. Infos zur aktuellen Bayernwahl und die Ergebnisse von 2018 haben wir auch für Sie.

Nach fünf Jahren ist es in Bayern wieder so weit: Diesen Oktober steht die Landtagswahl 2023 an. Nachdem der Wahlkampf in die heiße Phase gegangen ist, werden nun in allen Regionen des Freistaats Stimmen abgegeben. Insgesamt gibt es in Bayern 91 Bezirke, einer von ihnen ist Würzburg-Stadt, welcher die Stimmkreisnummer 610 trägt.

Hier haben wir direkt nach der abgeschlossenen Stimmenauszählung die Ergebnisse der Bayernwahl für Würzburg-Stadt für Sie. Zusätzlich finden Sie hier eine Übersicht dazu, welche Gemeinden Teil des Stimmkreises 610 sind und wie dort die letzte Landtagswahl von 2018 ausgefallen ist.

Wahlergebnisse für Würzburg-Stadt: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Termin der Wahl ist der 8. Oktober 2023. Am Wahlsonntag sind dann die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Neben der Wahl vor Ort gab es auch die Möglichkeit im Voraus Briefwahl zu beantragen. Das Wahlergebnis der Bayernwahl 2023 im Stimmkreis Würzburg-Stadt haben wir hier für Sie, sobald alle Stimmen ausgezählt sind. Erst dann lässt sich bewerten, ob die Ergebnisse der diesjährigen Bayerwahl den Umfragewerten gleichkommen.

Diesen Herbst geht es um die Wahl des 19. Landtags in Bayern, das heißt, die Sitze im bayerischen Landesparlament werden neu verteilt. Dazu hat jeder Wahlberechtigte eine Erst- und Zweitstimme. Der Bewerber mit den meisten Erststimmen im jeweiligen Stimmkreis wird dort zum Repräsentanten gewählt. Die Zweitstimme steht für die Kandidaten und Parteien oder Wählergruppen aus der Wahlkreisliste. Alle Parteien mit weniger als 5 Prozent der Gesamtstimmen sind nicht bei der Sitzverteilung im Landtag dabei.

Würzburg-Stadt: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 610 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Zum Stimmkreis Würzburg-Stadt gehören neben der unterfränkischen Hauptstadt Würzburg auch weitere Gemeinden aus dem dazugehörigen Landkreis. Alle anderen Orte gehören zum Stimmkreis Würzburg-Land (609). Diese Orte sind Teil von Würzburg-Stadt:

Stadt: Kreisfreie Stadt Würzburg

Gemeinden aus dem Landkreis Würzburg:

Gerbrunn

Rottendorf

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Würzburg-Stadt

Zum Vergleich mit den Ergebnissen der diesjährigen Bayernwahl haben wir hier das Ergebnis der Bayernwahl von 2018 im Stimmkreis Würzburg-Stadt für Sie. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 70 Prozent, Direktkandidat wurde Patrick Friedl von den Grünen.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 610 von 2018:

Grüne: 29,9 Prozent

CSU: 29,2 Prozent

SPD: 11,8 Prozent

AfD: 7,0 Prozent

FDP: 6,8 Prozent

Freie Wähler: 5,2 Prozent

Die Linke: 4,8 Prozent

4,8 Prozent Sonstige: 5,5 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Würzburg-Stadt:

CSU: 30,4 Prozent

Grüne: 29,4 Prozent

SPD: 10,9 Prozent

AfD: 7,0 Prozent

FDP: 6,7 Prozent

Die Linke: 5,0 Prozent

Freie Wähler: 4,9 Prozent

4,9 Prozent Sonstige: 5,7 Prozent

Im Gegensatz zum Stimmkreis Würzburg-Land haben die Wahlberechtigten in Würzburg-Stadt eine Politikerin von den Grünen mit der Erststimme ins bayerische Landesparlament geschickt. Auch bei den Gesamtstimmen konnten die Grünen im Stadtgebiet von Würzburg punkten: Direkt nach der CSU mit 30,4 Prozent landeten die Grünen mit 29,4 Prozent auf dem zweiten Platz. Die SPD erreichte 10,9 Prozent, die AfD 7,0 Prozent und die Linke 5,0 Prozent. Die sonst in Bayern so starken Freien Wähler kamen in Würzburg-Stadt außerdem nur auf 4,9 Prozent der Gesamtstimmen.