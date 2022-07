Bayerns SPD-Chef will Landtags-Spitzenkandidat 2023 werden

Der bayerische SPD-Partei- und Fraktionschef Florian von Brunn will seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im Herbst 2023 führen.

Das kündigte der 53-Jährige am Samstag in einer Sitzung des SPD-Landesvorstands in München an. Der Landesvorstand habe ihn dem Parteitag im November anschließend einstimmig als Spitzenkandidaten empfohlen, teilte von Brunn mit.

Der Schritt kommt angesichts seiner beiden Spitzenämter nicht überraschend: Im April 2021 hatte von Brunn den SPD-Landesvorsitz übernommen, zusammen mit Ronja Endres. Auf einem Parteitag setzte sich das Duo damals gegen den amtierenden Generalsekretär Uli Grötsch durch. Im Mai 2021 griff von Brunn auch nach dem Fraktionsvorsitz im Landtag - und gewann eine Kampfabstimmung gegen den damaligen Amtsinhaber Horst Arnold, wenn auch nur knapp, mit 12 zu 10 Stimmen.

Schon in den Jahren zuvor hatte sich von Brunn als Umweltexperte seiner Fraktion einen Namen gemacht. Wegen seines forschen Auftretens war er partei- und fraktionsintern allerdings nie unumstritten.

(dpa)