Bei den bayerischen Grünen ist nicht mehr alles im grünen Bereich

Von Uli Bachmeier - vor 19 Min.

Noch vor kurzem konnten sich die grünen Spitzenkandidaten in Umfragewerten von fast 20 Prozent sonnen. Nun müssen sie vor allem gegen einen Vorwurf ankämpfen.

Es ist heiß an der Isar an diesem Montagmittag, eindeutig zu heiß für Mitte September. Aber das Wetter passt zu dieser Veranstaltung der Grünen. Am „Kulturstrand“ an der Corneliusbrücke in München, nach eigenem Verständnis ein Sehnsuchtsort für hektische, arbeitsgeplagte Städter, werden eilig noch ein paar Sonnenschirme aufgebaut. Es gibt kühle Getränke und ein vegetarisches Buffet. Auf den Stühlen liegen überall grüne Bierdeckel herum mit der Aufschrift: „Klima ist wie Bier: Zu warm ist es Mist.“

Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, die beiden Spitzenkandidaten der Grünen für die Landtagswahl, haben sich – jeder für sich – einen Platz im Schatten gesucht. Sie feilen noch an ihren Statements für die Pressekonferenz, die hier in wenigen Minuten beginnt. Eine „Hommage an die Heimat“ ist angekündigt. Schulze und Hartmann wollen ihre Klimaschutzpolitik für Bayern erklären. Doch die mediale Aufmerksamkeit ist überschaubar: ein Kamerateam vom ZDF, ein Radioreporter vom Bayerischen Rundfunk, nicht mal eine Handvoll schreibender Journalisten. Zum Vergleich: Vergangene Woche kamen zu den Presseterminen rund um die Flugblatt-Affäre von Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) meist mehrere Dutzend Journalisten und Kamerateams aus Bayern, dem Rest der Republik und sogar aus dem Ausland.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .