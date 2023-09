Pannen vor Landtags- und Bezirkstagswahl: Mehrere Stimmkreise betroffen

Schon vor Beginn der Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern wurden mehrere Pannen bekannt. Es geht um falsche und falsch zugeschnittene Stimmzettel sowie nicht klebende Umschläge.

Die Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern hat noch nicht begonnen, schon gibt es die ersten Pannen. Erst wurden in der Oberpfalz falsche und fehlerhaft zugeschnittene Stimmzettel für die Bezirkstagswahl verschickt, nun gibt es auch ein Problem in Oberbayern.

Bezirkstagswahl 2023: Zwei Pannen bei Briefwahl in der Oberpfalz

In der Stadt Tirschenreuth habe eine Briefwählerin einen fehlerhaft zugeschnittenen Stimmzettel für die Zweitstimme der Bezirkswahl bekommen, wie die Regierung der Oberpfalz in Regensburg mitteilte. Ob auch andere Gemeinden im Stimmkreis Tirschenreuth betroffen sind, sei noch unklar. Briefwählerinnen und -wähler im Stimmkreis 307 werden deshalb gebeten, ihre Wahlunterlagen zu kontrollieren und sich im Zweifel umgehend bei ihrem Wahlamt zu melden, damit der Stimmzettel ausgetauscht werden kann.

In Weiden (Stimmkreis 308) wurden teilweise komplett falsche Stimmzettel verschickt. Es handelt sich jeweils um den kleinen blauen Stimmzettel für die Erststimme. Auf mindestens zehn Weidener Briefwahlunterlagen fanden sich darauf die Namen der Tirschenreuther Kandidaten. Nach Angaben der Stadt Weiden deuten bisherige Erkenntnisse darauf hin, dass ein falsch verpacktes Bündel mit 50 Stimmzetteln verschickt wurde. Die Stadt bittet Briefwählerinnen und -wähler, ihre erhaltenen Unterlagen zu prüfen und sich beim Wahlamt zu melden, falls ein anderer Stimmzettel in den Unterlagen ist.

Wahlpanne in Oberbayern: Umschläge kleben nicht richtig zu

Eine weitere Panne betrifft den oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sowie einige Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen (Stimmkreis 125). Dort kleben viele der roten Umschläge nicht richtig zu. Wie der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mitteilte, können sie umgetauscht werden. Briefwählerinnen und -wähler könnten die Umschläge aber auch selbst mit Klebestift oder notfalls Klebestreifen verschließen. Die Bezirkswahl findet am 8. Oktober parallel zur Landtagswahl in Bayern statt.

