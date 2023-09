Landtagswahl 2023

vor 36 Min.

Die AfD driftet nach rechtsaußen: Das sind ihre Spitzenkandidaten

Plus Katrin Ebner-Steiner und Martin Böhm, die beiden Top-Kandidaten für die Landtagswahl, gelten als treue Gefolgsleute von Björn Höcke. Das zeigen auch ihre Reden.

Von Uli Bachmeier

In der bayerischen AfD, so hieß es lange Zeit, da gibt es die moderaten Rechten und jene, die zum Extremismus tendieren – in der Sprache der Partei "die Halben" und "die Patrioten". Die phasenweise heftigen Richtungskämpfe in der Landtagsfraktion in den vergangenen Jahren schienen das zu bestätigen. Die Niederbayerin Katrin Ebner-Steiner, die den "Patrioten" zugerechnet wird und als stramme Anhängerin des formal aufgelösten völkischen "Flügels" um den thüringischen AfD-Fraktionschef Björn Höcke gilt, musste im September 2021 ihr Amt als Vorsitzende der Landtagsfraktion aufgeben. Sie wurde abgewählt, weil einer knappen Mehrheit in der Fraktion ihr Kurs offenbar zu radikal war.

Jetzt aber steht die 45-jährige Bilanzbuchhalterin aus Deggendorf vor ihrem politischen Comeback. Im Mai setzte sie sich bei einem Parteitag in Greding durch und wurde zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl gekürt. Als weiterer Spitzenkandidat steht der Oberfranke Martin Böhm gleichberechtigt an ihrer Seite. Auch der 59-jährige Versicherungswirt aus Coburg gilt als Gefolgsmann Höckes, der vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen