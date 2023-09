Die CSU und Bayern: Woher kommt dieser Riss?

Von Sarah Ritschel - vor 19 Min.

Die CSU und Bayern, das ist längst nicht mehr eins. Für die Antwort aufs Warum lohnt eine Reise ins Allgäu, Stimmkreis 709. Nirgends auf dem schwäbischen Land holte die Partei weniger Stimmen.

Normalerweise reden sie hier am Stammtisch nicht über Politik. Außer es kommt jemand und fragt, wie so die Stimmung ist kurz vor der Landtagswahl. Dann brechen sie in schallendes Gelächter aus, die ungefähr zehn Stammtischbrüder und -schwestern, die sich jeden zweiten Tag im Gasthof in der Dorfmitte von Buchenberg treffen. Sie lachen so laut, dass der Wirt herauskommt, um nachzusehen, was in seinem Biergarten los ist. „Man hat ja nur die Wahl zwischen Pest und Cholera“, sagt eine der Stammtisch-Frauen und lehnt sich auf den schweren Holztisch. Wie, trotz CSU? „ Söder?“, fragt die Rentnerin, „der wäre in diesem Fall dann Pest.“ Wieder Gelächter. Die Sonne scheint, die Kastanien leuchten, die Maß schmeckt. Es könnte nicht viel herrlicher sein in diesem Moment an diesem Ort. Und trotzdem ist etwas anders geworden. Es fehlt das Bekenntnis der Menschen zur CSU.

Buchenberg liegt im Allgäu, und das Allgäu war lange tiefschwarz. Um die Jahrtausendwende war es noch so gewesen: Erklomm die CSU in Bayern die absolute Mehrheit, kletterte sie im Allgäu noch höher Richtung Gipfel der Macht. Selbst bei der Landtagswahl vor 20 Jahren, als Edmund Stoiber die historische Zweidrittel-Mehrheit im Landtag errang. „Damit Bayern stark bleibt“, war damals der Slogan der CSU und die Menschen waren überzeugt, dass es stimmte.

